Andrea Bocelli feiert am Montag den Auftakt seiner Konzertreihe zum 30. Bühnenjubiläum. Mit dabei in der Toskana sind in den nächsten Tagen zahlreiche Weltstars aus Musik und Film, wie Sofia Vergara oder Ed Sheeran.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Der Ausnahme-Tenor Andrea Bocelli feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.

SpotOn Die People-Agentur

Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum kehrt Star-Tenor Andrea Bocelli (65) in seinen Geburtsort Lajatico in der Toskana zurück. Dazu bringt der erblindete italienische Sänger nicht nur seine Ausnahmestimme, sondern auch jede Menge Weltstars mit in das kleine Dorf bei Volterra.

Insgesamt finden unter dem Titel «The Celebration» drei Konzerte statt: Den Auftakt macht die Show am heutigen Montag (15. Juli), es folgen zwei weitere Termine am Mittwoch (17. Juli) und am Freitag (19. Juli).

Hollywoodgrössen wie Will Smith in der Toskana

Im Teatro del Silenzio werden dann zusammen mit Bocelli viele verschiedene Special Guests auftreten: Zuletzt wurden auf Instagram die Hollywood-Grössen Sofia Vergara (52) und Will Smith (55) als Gaststars in der Toskana offenbart. Doch damit nicht genug, es kommen noch viele weitere bekannte Namen aus der Film- und Musikwelt in das Amphitheater in dem 1300 Einwohner grossen Ort.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf der prominenten Liste stehen unter anderem Johnny Depp (61), Ed Sheeran (33), Brian May (76), Russell Crowe (60), Shania Twain (58), Plácido Domingo (83), Laura Pausini (50), Lang Lang (42), José Carreras (77), Eros Ramazzotti (60) und viele mehr. Zudem wird Bocellis Tochter Virginia (12) aus seiner zweiten Ehe mit Veronica Berti (40) mit ihm auf der Bühne stehen.

Konzertfilm von «The Eras Tour»-Regisseur geplant

Wie «Entertainment Weekly» berichtet, soll aus Filmaufnahmen, die bei den drei Terminen gemacht werden, schliesslich ein Konzertfilm entstehen. Dafür verantwortlich ist demnach Sam Wrench (33), der Filmemacher und Regisseur hinter Taylor Swifts (34) erfolgreicher «The Eras Tour»-Dokumentation aus dem Jahr 2023. Im Herbst soll der Konzertfilm über Andrea Bocelli dann in den Kinos gezeigt werden.

Am Freitag (12. Juli) hatte Bocelli sein neues Album «Duets» angekündigt, das im Oktober erscheint. Darauf sind sowohl Duette aus seiner bereits 30 Jahre währenden Karriere zu finden als auch neue Songs, die für das Album aufgenommen wurden. Als erste Single wurde daraus bereits der Song «Da Stanotte in Poi (From this Moment on)» mit Shania Twain veröffentlicht.

Werbung

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos