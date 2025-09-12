DE
Sharon Osbourne zeigt sich erstmals nach Tod von Ozzy
Video auf Instagram
Sharon Osbourne streichelt Eule
Erstmals seit der Beerdigung von Ozzy Osbourne zeigt sich seine Ehefrau Sharon wieder auf Social Media. Gemeinsam mit Tochter Kelly besucht die Witwe eine Falknerei.
Publiziert: 13:47 Uhr
