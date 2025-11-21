Pras Michel, Mitglied der legendären Hip-Hop-Gruppe Fugees, ist zu einer 14-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Rapper wurde zuvor in zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter illegale Wahlkampffinanzierung und unerlaubte Lobbyarbeit.

1/5 Pras Michel wurde bereits im April 2023 schuldig befunden – nun erfolgte das Strafmass. Foto: Kevin Dietsch/Getty Images

Darum gehts Pras Michel zu 14 Jahren Haft verurteilt, Berufung angekündigt

Leonardo DiCaprio trat als Zeuge der Anklage auf

Das Urteil ist gefallen: Pras Michel (53) muss 14 Jahre hinter Gitter. Ein Richter verhängte am Donnerstag die Strafe gegen den Rapper, der einst als Mitglied der erfolgreichen Hip-Hop-Gruppe Fugees («Killing Me Softly with His Song») bekannt wurde. Berichten zufolge, sollen auf die Haftstrafe noch drei Jahre Bewährung folgen.

Bereits im April 2023 wurde Michel in zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen Verschwörung. Ursprünglich drohten dem 52-Jährigen sogar 22 Jahre Gefängnis. Am 27. Januar des kommenden Jahres soll sich der Musiker den Behörden stellen. Bis dahin bleibt er auf freiem Fuss.

Leonardo DiCaprio sagte als Zeuge aus

Michel wurde unter anderem wegen Verstössen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung während Barack Obamas (64) Wiederwahl 2012 verurteilt. Er soll Gelder des mittlerweile flüchtigen malaysischen Finanziers Low Taek Jho (44) illegal in Obamas Wahlkampf-Kampagne eingeschleust haben. Low gilt als mutmasslicher Drahtzieher eines internationalen Geflechts aus Geldwäsche und Korruption, wie unter anderem «Tagesanzeiger» berichtet. Low war zudem an der Finanzierung mehrerer Hollywood-Produktionen beteiligt, darunter auch «The Wolf of Wall Street» mit Leonardo DiCaprio (51). Während des Verfahrens trat DiCaprio als Zeuge der Anklage auf.

Pras Michel machte sich zudem der illegalen Lobbyarbeit für die Trump-Regierung im Jahr 2017 schuldig. Der ursprüngliche Prozess, der drei Wochen dauerte, begann 2023 – vier Jahre nachdem die Anklage 2019 erhoben worden war.

«Das ist nicht das Ende seiner Geschichte»

Erst im vergangenen Monat wurde Pras Michel zudem angewiesen, mehr als 64 Millionen Dollar abzugeben. Das Gericht befand ihn schuldig, eine ausländische Kampagne zur Einflussnahme orchestriert zu haben. Ziel war es, die Vereinigten Staaten dazu zu bewegen, Ermittlungen gegen Low Taek Jho einzustellen.

Michel selbst will sich mit dem Urteil nicht abfinden. In einem Interview mit «Variety» nach seiner Verurteilung kündigte er an, Berufung einzulegen: «Ich werde kämpfen und in Berufung gehen, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich während des Kampfes ins Gefängnis muss. Das ist einfach die Realität.» Seine Sprecherin zeigte sich in einer Stellungnahme kämpferisch: «Während seiner gesamten Karriere hat Pras Grenzen überschritten. Das ist nicht das Ende seiner Geschichte. Er schätzt die Welle der Unterstützung, während er sich dem nächsten Kapitel nähert.»