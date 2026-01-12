DE
FR
Abonnieren

US-Touristin rechnet ab
«Ich deinfluence euch mit diesem Hotel»

US-Influencerin Audrey Peters rechnet mit dem Luxus-Hotel Park Vitznau ab. Sie findet, dass sie dafür viel zu viel bezahlt hat.
Publiziert: vor 24 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen