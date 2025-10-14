Die Musikwelt trauert um D'Angelo. Der R&B-Sänger ist im Alter von 51 Jahren gestorben, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Er war bekannt für Songs wie «Brown Sugar».

Darum gehts D'Angelo stirbt mit 51 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Er arbeitete bis zuletzt an sechs neuen Musikstücken

Fynn Müller

Der vierfache Grammy-Gewinner D'Angelo ist tot. Der R&B-Sänger sei im Alter von 51 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, wie «TMZ» und weitere US-Medien am Dienstagabend berichten. D'Angelo sei am Dienstagmorgen in New York City gestorben.

Seine musikalischen Leistungen wurden mit vier Grammy Awards gewürdigt, darunter zwei für das beste R&B-Album: 2001 für «Voodoo» und 2016 für «Black Messiah». Zusätzlich erhielt er 2016 den Grammy für den besten R&B-Song mit «Really Love» und für die beste männliche R&B-Gesangsdarbietung mit «Untitled (How Does It Feel)». Der Song «Brown Sugar» zählt zu seinen bekanntesten.

Laut «TMZ» arbeitete D'Angelo bis zuletzt an neuer Musik. Der Produzent Raphael Saadiq erwähnte im letzten Jahr in einem Podcast, dass der Sänger an sechs neuen Stücken arbeite und sehr enthusiastisch sei.

D'Angelo hinterlässt zwei Söhne und eine Tochter. Die Mutter seines ersten Sohnes, die Sängerin Angie Stone (1961–2025), verstarb tragischerweise dieses Jahr bei einem Autounfall.