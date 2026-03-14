BMW-Erbin führt geheimes Doppelleben

Johanna Klatten, Tochter der BMW-Milliardärin Susanne Klatten, lebt ein Doppelleben. Unter dem Pseudonym Josefine Koenig tritt sie als Schauspielerin auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BMW-Erbin Johanna Klatten startet als Schauspielerin unter Pseudonym Josefine Koenig

Rolle in «Mädchen in Uniform» (2025) als bedeutender Karriereschritt

Gewann 2018 den «Oniros Film Award» für «Fallen» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Johanna Klatten (29) hat einen neuen Karriereweg eingeschlagen. Wie «Bild» berichtet, macht sich die Tochter von BMW-Milliardärin Susanne Klatten (63) in der Filmwelt einen Namen. Allerdings nicht als Johanna Klatten, sondern unter dem Pseudonym Josefine Koenig.

Die 29-Jährige stammt aus einer der reichsten Familien Deutschlands. Trotzdem zieht sie es vor, im Rampenlicht unerkannt zu bleiben. Unter ihrem Künstlernamen Josefine Koenig begeistert sie in der Bestseller-Verfilmung «Fallen» als Arriane und wurde für ihre Leistung 2018 mit dem renommierten «Oniros Film Award» ausgezeichnet.

In diesen Filmen spielte sie mit

Ihren künstlerischen Weg bereitete die Schauspielerin an der angesehenen Dodge College of Film and Media Arts in Kalifornien. Mit fliessendem Englisch und einer eindrucksvollen Bühnenpräsenz konnte sie sich bereits früh in der hart umkämpften Filmbranche durchsetzen. 2020 war sie in der TV-Produktion «Sugarlove» an der Seite des österreichischen Schauspielers Fritz Karl zu sehen. Ebenso überzeugte sie in der Serie «Kanzlei Berger» und Filmen wie «Operation Zucker».

Einen besonderen Meilenstein erreichte sie 2025 mit ihrer Rolle in der Neuverfilmung des Filmklassikers «Mädchen in Uniform». Dort übernahm sie die legendäre Rolle der Lehrerin Elisabeth von Bernburg, die im Jahr 1958 von Lilli Palmer unvergesslich gemacht wurde.

Mit diesem Erfolg tritt sie in grosse Fussstapfen und zeigt, dass sie als Künstlerin mehr ist als «nur» die Tochter einer Milliardärin. Privat hält sich Klatten, die seit mehreren Jahren mit Hotel- und Brauerei-Erben Florian Schörghuber (31) liiert ist, weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.