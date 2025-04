Das Gasthaus der Eltern von Conchita Wurst in Bad Mitterndorf schliesst nach Jahrzehnten seine Pforten. Helga und Siegfried Neuwirth gehen in den Ruhestand, während die Zukunft des Lokals ungewiss bleibt.

Eine Ära geht zu Ende: Der Gasthof Neuwirth im österreichischen Bad Mitterndorf – die Heimat von ESC-Siegerin Conchita Wurst (36, bürgerlich Thomas Neuwirth) – macht dicht. Am Ostermontag wird die Gaststätte in der steirischen Gemeinde ein letztes Mal geöffnet sein. Danach ist Schluss.

Die Besitzer Helga (65) und Siegfried Neuwirth (65), die Eltern von Conchita Wurst, gehen mit gemischten Gefühlen in den Ruhestand. «Seit unsere Gäste wissen, dass wir am Montag zusperren, überrennen sie uns», erklärt Siegfried Neuwirth gegenüber der «Kronen Zeitung».

Nach dem ESC-Sieg von Conchita Wurst im Jahr 2014 verwandelte sich das bodenständige Gasthaus in eine internationale Pilgerstätte. Die ehemalige Jagdstube wurde zu einer Art Conchita-Wurst-Museum, mit Fotos, Fanpost und Geschenken, überall wo man hinschaute. Fans aus aller Welt kamen, um das Haus zu sehen, in dem die «Rise Like A Phoenix»-Interpretin aufwuchs.

Söhne wollen Gastro-Erbe nicht antreten

Trotz des Erfolgs haben sich die Wirtsleute entschieden, am Ostermontag endgültig zu schliessen. Die Zukunft des Gebäudes bleibt vorerst ungewiss. Helga Neuwirth erklärt: «Unsere beiden Söhne wollen das Gastro-Erbe nicht antreten.» Conchita Wurst konzentriert sich auf die Musikkarriere, ihr zweiter Sohn Andreas war zwar auf einer Hotelfachschule, entschied sich schliesslich aber für ein BWL-Studium.

Deshalb wisse man momentan noch nicht, wie es genau weitergehen wird. «Eines ist fix: Wir bleiben in Bad Mitterndorf – und die Söhne wollen das Gasthaus nicht verkaufen. Es bleibt im Familienbesitz, konkrete Umbaupläne stehen aber noch aus.»