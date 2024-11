1/6 Am Samstagabend sollte die «Giovanni Zarella Show» in Göttingen stattfinden. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Auf einen Blick Giovanni Zarrella musste Proben abbrechen wegen medizinischem Zwischenfall

Für die Show am Samstag sind zahlreiche Gäste angekündigt

Der Sänger und Moderator meldet sich nun zu Wort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Giovanni Zarrella (46) ist seit 2021 Moderator seiner eigenen Show, die seinen Namen trägt. Mit der Popband Bro’Sis trat er vor über 20 Jahren ins Rampenlicht. Seitdem hat sich seine Karriere kometenhaft entwickelt. Er war Coach bei «The Voice of Germany» und hilft aufstrebenden Künstlern, im Musikgeschäft Fuss zu fassen. Zudem ist er regelmässig im deutschen Fernsehen zu sehen, insbesondere in seiner «Giovanni Zarrella Show».

Diesen Samstag, den 9. November, soll die Show live aus der Lokhalle in Göttingen (D) gesendet werden. Doch nur 48 Stunden vor der geplanten Aufzeichnung sorgte Giovanni mit besorgniserregenden Nachrichten für Aufsehen. Laut einem aktuellen Bericht der «Bild»-Zeitung musste der 46-Jährige seine Proben abbrechen. Der Grund: ein medizinischer Zwischenfall. Der Musiker hatte Schmerzen und konnte seine Vorbereitungen auf die Liveshow nicht fortsetzen, berichtet «Bild».

Giovanni Zarella gibt Entwarnung

Am Freitagmittag wurde Giovanni auf dem Weg in die Universitätsklinik in Göttingen gesehen, wo er sich von einem Spezialisten untersuchen liess. Kurz zuvor hatte er noch für die «Giovanni Zarrella Show» auf der Bühne gestanden. Zarrella konnte vor Schmerzen kaum noch stehen, heisst es aus seinem Umfeld – ein sofortiger Besuch im Spital war unausweichlich. Die Ursache seiner Beschwerden sind laut «Bild» Nierensteine, ein Problem, das ihn schon seit einiger Zeit beschäftigt. Nachdem Schmerzmittel nicht mehr wirkten, entschied er sich für die Behandlung in der Klinik.

Trotz des Zwischenfalls gibt ein Sprecher des ZDF am Freitagnachmittag Entwarnung. Laut der Münchner Zeitung «Merkur» soll die «Giovanni Zarrella Show» wie geplant stattfinden. Auch Giovanni selbst äusserte sich und sprach nicht von einer Absage der Show. «Vor allem die letzten 24 Stunden haben viel Kraft gekostet. Mental. Emotional. Körperlich», schreibt er in seiner Instagram-Story zu einem Selfie und betont, dass er die «besten Menschen» um sich habe. «Jetzt ausruhen. Morgen ist ein neuer Tag», lauten seine abschliessenden Worte, die seine Fans beruhigen dürften.

Für die Musikshow am Samstag sind zahlreiche Gäste angekündigt. Neben deutschen Stars wie Andrea Berg (58), Peter Maffay (75) und Roland Kaiser (72) wird auch die griechische Sängerin Nana Mouskouri (90) auftreten.