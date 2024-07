Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Schauspielerin Julia Fox hat sich auf Tiktok als lesbisch geoutet.

Livia Fietz Praktikantin People

Am Montag, 8. Juli, hat sich die Schauspielerin Julia Fox (34) auf Tiktok als lesbisch geoutet. Fox reagierte auf ein Video, in dem es hiess: «Ich liebe es, wenn ich eine Lesbe mit ihrem Freund sehe. Es ist, als würde man sagen: ‹Aww, du hasst diesen Mann. Du hasst ihn wirklich.›»

Die Schauspielerin ergänzte das Video mit ihrer eigenen Antwort: «Hey, das war ich. Ich war diese Lesbe. Tut mir leid, Jungs. Wird nicht wieder vorkommen» und erhielt überwältigende Unterstützung von Fans, die sich sehr für Fox freuten. So hiess es unter anderem: «Das macht mein Herz so glücklich».

«Ich habe einen gewissen schwulen Knochen»

Die Nachricht kommt nicht komplett überraschend: Fox hatte bereits zuvor über die Möglichkeit gesprochen, mit einer Frau auszugehen. In einem Interview von 2022 in der inzwischen abgesetzten Late-Night-Show Ziwe sagte sie: «Ich habe einen gewissen schwulen Knochen [in meinem Körper] und muss das noch ein bisschen mehr erforschen.» Und fügte hinzu: «Vielleicht hatten meine Ex-Freunde gar nicht so Unrecht, als sie mich als lesbisch bezeichneten und sich darüber beschwerten, dass ich nie Sex mit ihnen haben wollte.»

In der Vergangenheit war Fox von 2018 bis 2020 mit Peter Artemiev (44) verheiratet, mit dem sie Sohn Valentino (3) hat. Nach ihrer Trennung kam Fox 2022 kurzzeitig mit dem umstrittenen Rapper Kanye West (47) zusammen, während dieser sich von Kim Kardashian (43) scheiden liess. In einem Interview mit «New York Times» im Jahr 2023 offenbarte sie, nie Sex mit West gehabt zu haben.

Seit ihrer Beziehung mit West wurde Fox mit keinem anderen romantischen Partner öffentlich gesehen. Im Mai dieses Jahres teilte Fox auf TikTok mit, dass sie seit über zwei Jahren enthaltsam lebt: «2,5 Jahre Enthaltsamkeit und es ging mir noch nie besser, ehrlich gesagt.»