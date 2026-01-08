DE
FR
Abonnieren

Trumps Enkelin über ihr Liebesleben
«Daten ist unangenehm, wenn Sicherheitsleute hinter dir sitzen»

Kai Trump ist die Enkelin von Donald Trump. Im Podcast von Jake Paul spricht sie darüber, wie es ist, ständig Sicherheitsleute um sich zu haben.
Publiziert: 13:35 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen