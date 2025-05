Lauda-Witwe hat heimlich in der Schweiz geheiratet

1/5 Birgit Lauda, die letzte Frau von Niki Lauda, hat erneut geheiratet. Foto: Samir Hussein

Fynn Müller People-Redaktor

Die ehemalige Ehefrau des verstorbenen Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda (1949–2019) hat erneut geheiratet. Wie die österreichische «Kronen Zeitung» berichtet, gab Birgit Lauda (46) dem Unternehmer Marcus Sieberer am 9. Mai 2025 im Kanton Zug das Jawort. Die Zeitung zeigt dazu noch ein Hochzeitsfoto der beiden. Das Schwarz-Weiss-Bild zeigt das frisch vermählte Paar lachend und Arm in Arm. Die Trauung fand privat, in aller Stille statt.

Birgit Lauda hatte ihre Beziehung zu Sieberer erstmals 2021 bei den Salzburger Festspielen öffentlich gemacht. Damals sagte die ehemalige Flugbegleiterin zur «Kronen Zeitung»: «Marcus ist nicht nur ein Begleiter. Er ist der neue Mann in meinem Leben nach Niki. Wir haben uns auf Ibiza durch gemeinsame Freunde kennengelernt.»

Seit letzten Freitag sind die beiden verheiratet. Für Birgit Lauda ist es bereits die zweite Ehe. Von 2008 bis zu dessen Tod im Jahr 2019 war sie mit Formel-1-Legende Niki Lauda verheiratet. Aus dieser Ehe stammen die Zwillinge Max und Mia (15).

Die Hochzeitsnews kommen inmitten eines anhaltenden Rechtsstreits um das Erbe von Niki Lauda. Vor dem Wiener Landgericht wird derzeit um sein geschätztes 100-Millionen-Vermögen gestritten. Birgit Lauda klagt gegen die von ihrem verstorbenen Ehemann getroffene Erbschaftsregelung und fordert acht Millionen Euro.