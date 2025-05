Tragödie in Arizona

Darum gehts Trigg, Sohn von Tiktok-Star Emilie Kiser, starb nach Poolunfall

Genaue Umstände des Unglücks noch ungeklärt, Polizei ermittelt

Fynn Müller People-Redaktor

Tragischer Vorfall in den USA: Trigg (†3), der Sohn von Tiktok-Star Emilie Kiser (26), ist gestorben. Wie die Polizei von Chandler (Arizona) gegenüber dem US-Sender KPHO-TV mitteilt, wurde der Bub vergangenen Montag (12. Mai) bewusstlos in einem Pool eines Anwesens in Chandler gefunden.

Als die Notärzte eintrafen, seien bereits lebensrettende Massnahmen im Gange gewesen. Zunächst sei Trigg in ein nahe gelegenes Spital gebracht worden, später flog man ihn in das Phoenix Children's Hospital, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die genauen Umstände der Tragödie sind noch ungeklärt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Die Behörden bitten, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Fans machten sich Sorgen

Seit dem Unfall ist es auf den Social-Media-Kanälen von Emilie Kiser, die regelmässig Einblicke in ihr Familienleben teilt, ruhig. So ruhig, dass sich Fans Sorgen machten. Jetzt herrscht traurige Gewissheit, weshalb Kiser die letzten Tage nicht aktiv war. Auf Tiktok folgen ihr 3,3 Millionen Leute, auf Instagram 1,2 Millionen.

Trigg war der erstgeborene Sohn von Emilie Kiser und ihrem Ehemann Brady Kiser (28). Im März dieses Jahres kam ihr zweiter Sohn zur Welt. Am Muttertag teilte Emilie noch ein bewegendes Video aus ihrem Familienleben, schrieb dazu: «Für immer dankbar, dass ich eure Mutter sein darf.»

