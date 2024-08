Was für ein himmlisches Comeback in der Supermodel-Welt. Nach 19 Jahren Abstinenz heftet sich Tyra Banks wieder ihre Engelsflügel an. Denn sie kehrt als Angel zurück auf den Laufsteg, der ihre Weltkarriere startete – dem der «Victoria’s Secret»-Fashion-Show.

1/5 Grosses Comeback auf der Modebühne: Moderatorin Tyra Banks wird wieder zum Engel.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Der Unter- und Reizwäschekonzern hat seine berühmte Modenschau, bei dem das Who's who der Supermodelwelt aufläuft, nach fünf Jahren Abstinenz wieder in alter Pracht zurück ins Leben gerufen. Am 15. Oktober «schweben» wieder die Engel über den Laufsteg in New York City.

Auf ihrem Instagram-Profil kündigte Tyra Banks (50) ihre Rückkehr mithilfe von Kollegin Gigi Hadid (29) in einem Video an. Es zeigt die Amerikanerin, wie sie in einem silbernen Glitzerleid in die Lobby eines Luxushotels kommt. Hinter der Rezeption steht eine Frau, die ihr den Rücken zugedreht hat. Auf deren schwarzer College-Jacke ist hinten «Victoria’s Secret Fashion Show 2024» aufgedruckt.

Goldene Einladung

Hadid muss zweimal die Klingel drücken, bis sich die «Hotelangestellte» umdreht. Es ist Banks, die Hadid lächelnd einen goldenen Umschlag mit der Einladung zur Fashion Show in die Hand drückt und dann auch ihren eigenen hochhält: «Ich sehe dich vor Ort!» Hadid schaut fassungslos aus der Wäsche – und flüstert: «Thank you» und «Love you» – ehe sie davongeht. Unter das Video schreibt Banks übrigens: «Tyra Banks is back».