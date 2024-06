Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Hat sich am Geburtstag ihrer Mutter geoutet: Louisa Jacobson Gummer (r.), Tochter von Meryl Streep (Mitte).

Patricia Broder Redaktorin People

Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art: Louisa Jacobson Gummer (33) feiert auf Instagram ihr Coming-out. Und das genau am 75. Geburtstag ihrer berühmten Mutter, Hollywood-Ikone Meryl Streep. Am 22. Juni hat Gummer mehrere Schnappschüsse mit ihrer neuen Partnerin, Produzentin Anna Blundell, veröffentlicht.

«Wir sind gesegnet, in eine freudige neue Ära einzutreten», schreibt die Schauspielerin zu ihren Bildern und stellt ein Regenbogenflaggen-Emoji dazu. Gummer bezieht sich in ihrem Kommentar auf einen Artikel der «New York Times» mit der Überschrift «Wir betreten eine freudige neue Ära der lesbischen Mode», den sie in ihrer Bilderreihe neben dem Selfie mit ihrer Partnerin einbindet.

Der Beitrag wird in der Kommentarspalte gefeiert: «Coming-out am Geburtstag deiner Mutter ist so ikonisch», schreibt der US-amerikanische Social-Media-Star Sky Maddas. «LEBE, Königin», jubelt Oscarpreisträgerin Ariana DeBose (33), die 2015 ihr eigenes Coming-out feierte.

Wie lange Louisa Jacobson Gummer bereits mit ihrer Freundin zusammen ist, ist nicht bekannt. Allerdings finden sich bereits im Dezember 2023 Bilder des Paares auf dem Instagram-Profil der Schauspielerin.

Zuvor war Gummer mit dem Theaterschauspieler Jonathan Higginbotham (34) liiert, den sie an der Yale School of Drama kennengelernt hatte. Gummer selbst tritt in die Fussstapfen ihrer berühmten Mutter und ist seit 2022 in der HBO-Serie «The Gilded Age» in einer Hauptrolle zu sehen.

«Man muss einander unterstützen»

Auf ihre damalige Beziehung mit einem anderen Schauspieler angesprochen, erklärte Gummer 2022 im Gespräch mit «Vanity Fair»: «In gewisser Weise ist es toll. Wir teilen diese seltsame Karriere miteinander und können uns über die gleichen Dinge beschweren. Er weiss so genau, was ich tue.» Es sei immer eine knifflige Sache, die verschiedenen Phasen der eigenen Karriere zu meistern. «Man muss einfach mit dem Strom schwimmen und einander unterstützen», so Gummer.

Die 33-Jährige ist das jüngste Kind von Meryl Streep, die unter anderem im Abba-Film «Mamma Mia!» in der Rolle der Mutter glänzte, und Bildhauer Don Gummer (77). Das Paar gab im Herbst vergangenen Jahres bekannt, dass sie bereits seit sechs Jahren getrennte Wege gehen. Den letzten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden 2018 bei der Oscarverleihung.

Das Ja-Wort gaben sich Streep und Gummer 1978, aus ihrer Ehe stammen neben Tochter Louisa Jacobson die gemeinsamen Kinder Henry Wolfe (44), Mamie (40), und Grace Gummer (38). Louisas Schwestern sind ebenfalls erfolgreiche Schauspielerinnen. Bruder Henry ist Komponist, Musiker und Sänger.