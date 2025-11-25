Nach ihrem Zusammenbruch in einem Hotel erhebt «American Pie»-Star Tara Reid schwere Vorwürfe: Jemand habe ihr K.-o.-Tropfen in den Drink gemischt. Die Polizei bestätigt einen Noteinsatz, habe aber bislang keine Anzeige wegen einer möglichen Vergiftung erhalten.

Sophie Ofer Redaktorin People

Nach einem beunruhigenden Vorfall in einem Hotel bei Chicago (USA) meldet sich «American Pie»-Star Tara Reid (50) nun selbst zu Wort – und erhebt schwere Vorwürfe. Jemand habe ihr K.-o.-Tropfen in den Drink gemischt, erklärte die Schauspielerin gegenüber «TMZ». Sie sei bewusstlos geworden und erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen.

Die Schauspielerin schildert die Geschehnisse vor Ort wie folgt: Am späten Samstagabend habe sie in einem Hotel in Rosemont, einem Vorort von Chicago, eingecheckt. Anschliessend sei sie in die Lobby gegangen, um sich an der Bar einen Drink zu bestellen und eine Zigarette zu rauchen. Dort habe sie eine Gruppe Youtuber getroffen, einer von ihnen sei mit ihr nach draussen zum Rauchen gegangen.

«Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin berühmt.»

Als Reid zurück an die Bar kam, sei ihr Weinglas mit einer Serviette abgedeckt gewesen. Diese habe sie nach eigener Aussage nicht dort platziert. Dennoch habe sie die Serviette entfernt und aus dem Glas getrunken. «Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Krankenhaus war», so Reid gegenüber «TMZ».

Ein Video, das dem US-Portal vorliegt, zeigt, wie Sanitäter die Schauspielerin auf einer Trage aus dem Hotel bringen. Ein Augenzeuge hatte zuvor gefilmt, wie Reid sichtlich benommen in der Lobby in einen Rollstuhl gesetzt wurde. Sie habe verwirrt gewirkt und mit undeutlicher Stimme gesprochen. Wie «TMZ» berichtet, soll Reid vor dem Eintreffen der Sanitäter lauthals geschrien haben: «Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin berühmt. Ich bin eine Schauspielerin.»

Polizei bestätigt Noteinsatz

Die Polizei von Rosemont bestätigte gegenüber «TMZ» einen medizinischen Noteinsatz wegen einer «kranken Person» an dem betreffenden Ort. Um 00:39 Uhr am Sonntagmorgen seien Rettungskräfte alarmiert worden, die Person sei anschliessend in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Beamten hätten am Einsatzort mit dem Sicherheitsdienst des Hotels gesprochen.

Allerdings stellte die Polizei auch klar: Von einer möglichen Vergiftung durch K.-o.-Tropfen sei bei dem Einsatz keine Rede gewesen. Auch habe sich seitdem niemand mit einer entsprechenden Anzeige an die Behörden gewandt. Ein offizieller Bericht über eine mutmassliche Verabreichung von Drogen liege nicht vor. Laut «Daily Mail» habe eine Sprecherin der Schauspielerin gesagt: «[Tara] kooperiert voll und ganz mit den [Polizeiermittlungen]. Sie erholt sich und bittet um Privatsphäre in dieser traumatischen Zeit.»



Dass Reid in der Vergangenheit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte, ist bekannt. Seit sie 2008 ein 60-tägiges Entzugsprogramm absolviert hatte, habe sie ihre Abstinenz wieder unterbrochen, wie «The Daily Beast» berichtet. Nach ihrer Entlassung habe sie damals gesagt, dass der Entzug ihr Leben verändert habe und sie ihre «Partygirl»-Zeiten hinter sich gelassen habe.