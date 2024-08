Sarah Hyland muss live zusehen, wie ihr Haus ausgeraubt wird

«Modern Family»-Star Sarah Hyland ist bei einem Einbruch in ihr Haus live dabei gewesen – zum Glück nur virtuell. Über die Sicherheitskameras beobachtete sie zwei Männer, wie sie in ihr Haus eindrangen.

1/5 Sarah Hyland wohnte am letzten Samstag einem Einbruch bei.

Sarah Hyland (33) musste offenbar einem Einbruch in ihr Haus tatenlos zusehen. Zwei maskierte Einbrecher sollen sich am vergangenen Samstag (27. Juli) Zugang zum Haus der «Modern Family»-Schauspielerin verschafft haben. Das berichtete «TMZ» unter Berufung auf Quellen aus dem Bereich der Strafverfolgung.

Sicherheitssystem alarmierte sie

Die Einbrecher sollen bei Sonnenuntergang ein Fenster zerschlagen und in das Anwesen in Los Angeles eingedrungen sein. Hyland sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen, habe die Situation aber über ihre Sicherheitskameras live miterlebt. Als ihr Heim-Sicherheitssystem sie benachrichtigte, sah die «Love Island USA»-Moderatorin die zwei Männer, wie sie durch die Eingangstür das Haus verliessen.

Nach dem Vorfall stellte die Polizei mit einer Durchsuchung sicher, dass sich niemand mehr in dem Gebäude befinde. Die Einbrecher wurden bislang angeblich nicht gefasst. Ob und welche Gegenstände die Eindringlinge entwendeten, ist ebenfalls unklar. Jedoch müsse Hyland der anonymen Quelle zufolge ihr Inventar prüfen, sobald sie zurückkehrt.

Aktuell in New York beschäftigt

Die Schauspielerin verbringt wegen ihrer Hauptrolle in dem Stück «Der kleine Horrorladen» aktuell viel Zeit in New York. In dem Musical, das am Westside Theatre aufgeführt wird, verkörpert sie die Protagonistin Audrey. Neben ihr ist «No Hard Feelings»-Darsteller Andrew Barth Feldman (22) als Hauptcharakter Seymour an der Produktion beteiligt.

In «Der kleine Horrorladen» geht es um die Blumenhändler Audrey und Seymour. Der Waise Seymour erwirbt im Laufe der Geschichte eine fleischfressende Pflanze bei einem chinesischen Händler, die er Audrey II nennt und mit Blut füttert.