In der Musikindustrie führt kein Weg an ihr vorbei: Superstar Beyoncé. Als dreifache Mutter, Unternehmerin und eine der erfolgreichsten Musikerinnen sagt sie, dass sie der Ruhm einengt.

Kurz zusammengefasst Beyoncé ist Sängerin, Unternehmerin und Mutter von drei Kindern

Ihre Privatsphäre zu schützen, ist ihr im Trubel des Erfolgs wichtig

Familie steht für den Superstar an erster Stelle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Sie ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen dieser Welt, dreifache Mutter und Unternehmerin: Beyoncé (43) muss ganz schön viel unter einen Hut bringen. Schon als sie ein kleines Mädchen war, stand Beyoncé Giselle Knowles Carter, wie sie mit richtigem Namen heisst, im Rampenlicht. Seit ihrem Durchbruch mit der Girlgroup Destiny's Child hat sie ein Album nach dem anderen veröffentlicht. Zuletzt konnte sie mit «Cowboy Carter» beweisen, dass sie auch Country kann. Doch auch neben der Musik lief es für den Superstar rund: Neu hat sie neben ihrer eigenen Kleidermarke auch eine Whiskey-Marke SirDavis auf den Markt gebracht.

Trotzdem brenne ihr Herz für die Musik: «Ich bin in erster Linie Musikerin. Das war schon immer meine Priorität. Ich habe mich auf nichts eingelassen, was mich von meiner künstlerischen Tätigkeit ablenken könnte, bis ich das Gefühl hatte, dass ich meine erste Liebe, die Musik, meisterhaft beherrsche», so der Superstar im Interview mit dem Magazin «GQ». «Ich verschwende meine Zeit nicht an etwas, wenn ich nicht mit ganzem Herzen dabei bin. Wenn ich nach dem Aufstehen nicht sofort darüber nachdenke und beim Schlafen nicht davon träume, dann ist es nichts für mich.»

Ihr Herzblut hat sich ausbezahlt: Ihre Renaissance-Tour, bei der sie 2023 um die Welt reiste, war innert kürzester Zeit restlos ausverkauft. Dass sie ihre Arbeit erfüllt, ist Beyoncé wichtig: «Tatsächlich arbeite ich nur an Dingen, die mir ein Gefühl der Befreiung geben. Es ist vielmehr der Ruhm, der sich manchmal wie ein Gefängnis anfühlen kann. Wenn man mich also nicht auf roten Teppichen sieht und ich verschwinde, bis ich Kunst mit der Welt zu teilen habe, ist das der Grund dafür», erklärt sie dem Magazin.

Beyoncé gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Foto: AFP 1/6

Ein gesundes Privatleben steht für sie an oberster Stelle

Und wie lässt sich der Erfolg mit dem Muttersein vereinbaren? «Mein Terminkalender bei der Arbeit richtet sich nach meiner Familie. Ich versuche, nur zu reisen, wenn meine Kinder in der Schule sind» so Beyoncé. Sie habe immer davon geträumt, eine Familie zu haben, die reist und ihren Kindern die Welt zeigt. Trotzdem stösst auch Queen B hin und wieder an ihre Grenzen: «Drei Kinder grosszuziehen, ist nicht einfach.» Mit Rapper Jay-Z (54) hat Beyoncé drei Kinder: Blue Ivy (12) und die Zwillinge Rumi und Sir (7).

Weiter erklärt der Superstar: «Eine Sache, auf die ich viel Wert lege und an der ich aktiv arbeite, ist, meinen Kindern so viel Normalität und Privatsphäre wie nur möglich einzuräumen. Daher sorge ich dafür, dass mein Privatleben nicht zum Marketingprodukt wird.» Es sei oft der Fall, dass Prominente die Grenze überschreiten und «das eigene Leben in Performance-Kunst» umwandeln. «Ich habe mich extrem bemüht, meinen Grenzen treu zu bleiben und mich und meine Familie zu schützen. Kein Geld der Welt ist meinen Frieden wert», sagt die Musikerin.