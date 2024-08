1/6 Erst im Juni feierte Steff Jerkel mit seiner Verlobten Peggy Jerofke und der gemeinsamen Tocher die Eröffnung des «Sharky's».

Die bekannten «Goodbye Deutschland»-Auswanderer Steff Jerkel (54) und Peggy Jerofke (48) haben auf Mallorca im Lauf der Jahre schon ganze neun gastronomische Betriebe eröffnet. Während Jerofke aktuell in Cala Ratjada ihr Lokal «Tiki Beach» betreibt, setzte ihr Neu-Verlobter seine Hoffnung in die Sportsbar «Sharky's». Doch letzteres Etablissement scheint nun vor unlösbaren Problemen zu stehen, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet.

Demzufolge sei das «Sharky's» Mitte Juli zunächst vorübergehend geschlossen worden. Aus einer geplanten Wiedereröffnung Ende Juli wurde im Anschluss dann jedoch nichts. «Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir wieder aufmachen», verriet Jerkel der Zeitung. Und weiter. «Wenn ein Konzept nicht gut funktioniert, sollte man die Reissleine ziehen, Luft holen, sich Gedanken machen, warum es so war, und neu angreifen und es besser machen.»

Auch Jerkels Verlobte Peggy Jerofke findet: «Es war die richtige Entscheidung. Nicht nur Steff, wir alle sind runtergekommen.» Das Konzept der Sportsbar sei nicht aufgegangen. Jetzt müsse in Ruhe über die weiteren Schritte nachgedacht werden.

Verlobung im Juni zur Eröffnung des «Sharky's»

Als positiv empfindet das berühmte TV-Paar, dass einige Angestellte des «Sharky's» im «Tiki Beach» unterkommen konnten, das von Jerofke geführt wird. Die «Goodbye Deutschland»-Stars selbst fokussieren sich indes vermehrt auf ihr Familienleben. «Denn Gesundheit und Zeit im Leben ist das Wichtigste. Die gibt einem niemand zurück», meint Jerkel, und freut sich darüber, vermehrt Zeit mit der Familie verbringen zu können: «Wir geniessen das, was wir haben.»

Die Lokalbetreiber Peggy Jerofke und Steff Jerkel wurden ab 2014 durch die VOX-Sendung «Goodbye Deutschland» bekannt. 1998 hatte sich das Paar in Arenal kennengelernt, 2009 wanderte es nach Mallorca aus und eröffnete dort ein griechisches Restaurant, auf das mehrere Lokale folgten. Gemeinsam zogen sie ins «Sommerhaus der Stars», 2023 trat Peggy Jerofke zum «Kampf der Realitystars» auf RTLzwei an und im Dezember 2023 gewann Steff Jerkel die zweite Staffel von «Das grosse Promi-Büssen» auf ProSieben. 2022 trennte sich das Paar kurzzeitig und feierte wenige Monate später ein Liebescomeback – inklusive Verlobung am 10. Juni 2024 zur Eröffnung des «Sharky's».