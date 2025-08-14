Was lief da schief, oder eben genau richtig? Der Schauspielprofi und TV-Star wirkt mit anderen bekannten Gesichtern in einem Kurzspielfilm mit – aber niemand von ihnen besetzt eine Hauptrolle. Im Mittelpunkt stehen drei bisher unbekannte Personen.

Jahrelang standen zahlreiche Verdächtige Stefan Gubser als «Tatort»-Kommissar Reto Flückiger im Verhörraum Red und Antwort. Nun sitzt der 67-Jährige bei Dreharbeiten in einer Szene wieder an einem Tisch: Er verkörpert einen Betreuer in einer Wohngruppe und redet drei Bewohnern ins Gewissen. Der Filmtitel «Undercover inklusiv» lässt erneut ermittlerische Tätigkeiten vermuten.

Mit Komiker Beat Schlatter (64) und Satirikerin Birgit Steinegger (76) spielen weitere bekannte Gesichter neben Gubser im Kurzspielfilm mit. Sängerin und Schauspielerin Carmen Lopes Sway (42) und Oscar Lauterbach (37) komplettieren den prominenten Cast. Doch die drei Hauptrollen besetzen nicht etwa die Schauspielprofis, sondern drei Neulinge vor der Kamera.

Nebenrolle hat Vorteile

Für die Profis kein Problem. Stefan Gubser freut sich, einmal nur in einer Nebenrolle zu wirken. «Ich finde es super, so trage ich nicht die Verantwortung für den Film», meint er. «Undercover inklusiv» ist denn auch ein Projekt, welches das Wort inklusiv nicht nur im Titel trägt. «Der Film liegt mir persönlich sehr am Herzen, denn es ging nicht nur darum, einen unterhaltsamen und emotionalen Film zu drehen, sondern um echte, gelebte Inklusion. Die Hauptdarsteller bringen ihre Perspektiven, ihre Spontanität und ihre eigene Sprache mit ein – und genau das macht die Produktion lebendig», erklärt Regisseur und Drehbuchautor Philip Spaar (42) seine Grundidee dahinter. «Das Projekt dreht sich nicht um Beeinträchtigung, sondern ist mit Menschen mit Beeinträchtigung realisiert. Der ganze Prozess war inklusiv. Es ist nicht nur Symbolik, sondern Teilhabe.»

Gubser, sowie auch die anderen angefragten Kollegen, waren denn auch sofort vom Konzept überzeugt und sagten zu. «Ich finde es toll und unterstütze es einfach gern», sagt er. «Es ist eine schöne Arbeit, sich auch mal zurückzunehmen, nicht zu wichtig zu nehmen, sondern einfach zu dienen.»

Ausstrahlungsstart noch unklar

Vor ein paar Tagen fand der letzte Drehtag mit Beat Schlatter (64) als Polizist und Birgit Steinegger (76) als Bankkundin statt. Wann und wo die kurzweilige Action-Komödie zu sehen sein wird, ist noch unklar. Aber eines ist sicher: Ein bisschen wie «Tatort» wird «Undercover inklusiv» sein. Denn die drei Bewohner hecken einen kriminellen Plan aus. Filmemacher Spaar verspricht: «Ein Film, der Barrieren sprengt – vor und hinter der Kamera und am Schluss sogar in einer Bank. Es wird definitiv unterhaltsam. Der Film zeigt aber auch Realitäten, die sonst oft übersehen werden. Genau dafür steht dieses Projekt.»

