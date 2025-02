Das musst du zur kommenden Bafta-Verleihung wissen

1/6 Dieser Film ist zwölf Mal für einen Bafta-Award nominiert: «Konklave». Foto: keystone-sda.ch

SpotOn Die People-Agentur

Am kommenden Sonntag, dem 16. Februar 2025, werden die Baftas zum 78. Mal in der Royal Festival Hall in London verliehen. Der Preis, der jährlich von der «British Academy of Film and Television Arts» vergeben wird, gilt als britisches Pendant zu den US-amerikanischen Oscars.

Dieses Jahr dürfen sich besonders «Konklave» und «Emilia Pérez» Hoffnungen auf viele Trophäen machen. Während der Thriller über eine Verschwörung bei der Papstwahl zwölfmal nominiert ist, konnte das Musical-Drama von Netflix elf Nominierungen einheimsen. Zu den Spitzenreitern in den Bafta-Schauspielerkategorien gehören Cynthia Erivo (38) und Demi Moore (62) als beste Hauptdarstellerin sowie Adrien Brody (51) und Timothée Chalamet (29) als beste Hauptdarsteller.

Glamouröse Gästeliste

Die Liste der angekündigten Gäste ist lang und glamourös: Erwartet werden Stars wie Adrien Brody, Ariana Grande (31), Demi Moore, Denis Villeneuve (57), Edward Norton (55), Eric Nyari (43), Hugh Grant (64), Kate Winslet (49), Kieran Culkin (42), Saoirse Ronan (30) und Timothée Chalamet.

Einen Preis auf der Bühne präsentieren unter anderem Anna Kendrick (39), Camila Cabello (27), Colman Domingo (55), Gwendoline Christie (46), Isabella Rossellini (72), Jesse Eisenberg (41), Lupita Nyong'o (41), Orlando Bloom (48), Pamela Anderson (57), Selena Gomez (32), Vanessa Kirby (36), Vanessa Williams (61) und Zoe Saldana (46).

«Take That» und Jeff Goldblum auf der Bühne

Musikalische Darbietungen gibt es dieses Jahr von «Take That», die ihren Hit «Greatest Day» aus dem ebenfalls nominierten Film «Anora» zum Besten geben werden. Auch Schauspieler und Musiker Jeff Goldblum (72), der aktuell in «Wicked» zu sehen ist, wird ein Klavierstück vortragen. Als Moderator führt David Tennant (53) durch die Veranstaltung, die ab 19.00 Uhr über BBC One zu sehen sein wird.

Auch die Aftershow-Party bekommt einen prominenten Star: Als Headliner auflegen wird die DJ «The Blessed Madonna», früher bekannt unter dem Namen «The Black Madonna».