Jetzt sagt der Ex-Freund der «Frogner-Frau» aus

Von Sophie Ofer, People-Redaktorin

Es sagen zwei weitere Zeugen aus. Zunächst eine Frau, die sich als «sehr gute Freundin von Marius» beschreibt. Sie habe vom Kontaktverbot zwischen Høiby und der «Frogner-Frau» gewusst, und dass Høiby es brach. Das habe er aber nicht mit Absicht getan, zumindest nicht bei einem Vorfall, bei dem sie dabei gewesen war. «Ich habe Marius in einer Karaoke-Bar abgeholt und nach Hause gefahren. Als er auf dem Display des Autos ein Lied wechseln wollte, kam er auf den Namen seiner Ex und rief sie an. Er erschrak und legte sofort wieder auf. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es absichtlich war. Es war ein Versehen. Er war etwas unbeholfen, weil er getrunken hatte.»

Die Zeugin soll beschreiben, wie sie Høiby wahrnimmt: «Marius ist manchmal ein Idiot. Er ist sehr impulsiv und handelt manchmal, ohne nachzudenken.» Er sei aber kein schlechter Mensch. «Ich habe ihn nie gewalttätig gesehen, keinen Wutausbruch. Aber ich habe Frustration gesehen.»

Der zweite Zeuge ist der Ex-Freund der «Frogner-Frau». Er spricht über ihre Beziehung: «Es war gut, aber turbulent. Es gab Streit. Ich war eher ruhig, sie wollte Partys und Spass haben.» Es habe Eifersucht auf beiden Seiten gegeben. «Wir waren unsicher miteinander. Ich bin älter und konnte ihr nicht das Leben bieten, das sie sich wünscht. Und sie konnte mir nicht das Leben geben, das ich wollte.» Er beschreibt die Konflikte in ihrer Beziehung: «Man hat nicht nachgegeben. Man hat einfach weiter und weiter gepusht. Es war so intensiv.» So intensiv, dass er Teller auf den Boden schmiss. Die «Frogner-Frau» sei eifersüchtig gewesen: «Ich erinnere mich, dass ich einmal von der Arbeit nach Hause kam und fast alle meine Klamotten im Wohnzimmer lagen, weil sie dachte, ich hätte mit jemandem bei der Arbeit geflirtet.»

Der Zeuge beschreibt, dass sie «Frogner-Frau» mehrfach mit ihm und mit Høiby zusammen und wieder getrennt war. Sie wechselte mehrmals zwischen ihm und Høiby hin und her. Der Zeuge beschreibt, wie er die Frau nach einer Trennung von Høiby erlebte: «Sie hatte das Gefühl, dass das so nicht weitergehen kann. Es war sehr intensiv. Er rief sie ständig an, die ganze Zeit.»