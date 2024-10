Nach der Absage ihres Konzerts in Salzburg muss die Sängerin Vicky Leandros aufgrund gesundheitlicher Probleme nun auch ihren Auftritt in Berlin verschieben. Doch sie zeigt sich optimistisch, das Konzert noch dieses Jahr nachholen zu können.

Vicky Leandros (72) ist krank: Nachdem bereits am Montag ihr Konzert in Salzburg abgesagt werden musste, ist nun auch ihr Auftritt in Berlin am Donnerstag verlegt worden. Auf der Seite des Veranstaltungsortes Tempodrom heisst es nun: «Verschoben auf den 3. Dezember 2024». Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Den Grund für das neue Datum will die «Bild» erfahren haben. Demnach leidet Leandros unter einer Bronchitis. Auch in einem Post auf Instagram ist von einem «anhaltenden Infekt» die Rede, aufgrund dessen der Künstlerin die ärztliche Verordnung gegeben wurde, ihre Stimme zu schonen.

Wie «Bild» berichtet, ist Leandros nach Gut Basthorst bei Hamburg gefahren, um sich dort zu erholen. Mitte November soll die «Ich liebe das Leben»-Tournee weitergehen.

Abschiedstournee mit Unterbrechungen

Es ist nicht die erste Unterbrechung der Abschiedstournee. Im April dieses Jahres hatte sich Leandros schon einmal «eine akute Atemwegsinfektion mit starkem Husten» eingefangen, wie es auf der Webseite des Veranstalters Semmel Concerts hiess. Damals konnte sie gleich fünf Konzerte nicht wahrnehmen.

Vicky Leandros befindet sich seit Herbst 2023 auf Abschiedstournee. Ihr letztes Konzert ist am 18. Juni 2025 in Bad Vilbel. Von den noch fünf anstehenden Konzerten sind deren drei bereits ausverkauft.