Sonya Kraus ist raus. Die TV-Moderatorin muss bei «Let's Dance» als erste Kandidatin die Koffer packen. Auch Topfavoritin Anna-Carina Woitschack bekommt ein hartes Urteil von der Jury.
Publiziert: 08:59 Uhr
|
Aktualisiert: 09:07 Uhr
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.