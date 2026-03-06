«Stand völlig neben mir»

Von Sophie Ofer, People-Redaktorin

Als Høiby durch eine Freundin der «Frogner-Frau» erfährt, dass sie die vorherige Nacht mit einem anderen Mann verbrachte, fährt er zu ihr und geht in ihre Wohnung. «Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Ablauf», sagt Høiby vor Gericht. Er erinnere sich, dass er sie geschlagen, angeschrien und «Dinge gesagt habe, die man nicht sagen sollte. Ich war einfach völlig neben mir.» Auch habe er sie gewürgt. Allerdings betont er, sie nicht mit seinem ganzen Gewicht festgehalten zu haben. «Ich habe sie nur fest umklammert.» Er sei sich nicht sicher, wie er es erklären soll: «Es ist schwer zu beschreiben. Aber es war nicht so ... wie soll ich sagen? Wenn man einen Film sieht, in dem jemand jemanden umbringen wird, und man ihn dann fest umklammert. So war es nicht.» Er habe ausserdem einen Kronleuchter heruntergerissen und zertreten.

Høiby bestätigt, dass er ein Messer in der Hand hatte. «Ich kann mich nicht erinnern, woher das Messer kam, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht aus der Küche geholt habe. Ich glaube, es lag im Schlafzimmer neben einem Teller, aber vielleicht irre ich mich auch.» Als er das Messer warf, sei sie hinter ihm gestanden, «also habe ich es keineswegs auf sie geworfen und auch nicht in ihre Richtung», sagt er.

Danach habe sich die Lage beruhigt, Høiby entschuldigte sich bei der «Frogner-Frau». Doch kurz darauf sei er wieder wütend geworden: «Ich weiss nicht, ob es auf dem Weg aus der Wohnung war, als sie mich umarmen wollte und ich sie dabei wieder geschlagen habe. Und diesen Schlag hat sie als den härtesten beschrieben. Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht. Ich war völlig neben mir.»