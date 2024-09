Kurz zusammengefasst Jon Bon Jovi rettet Frau auf Brücke

Er überzeugte sie, nicht zu springen

Eine Rock-Ikone ist er bereits. Jetzt darf sich Jon Bon Jovi (62) auch mit dem Titel «Lebensretter» schmücken.

Der Rocker unterbrach am Dienstagabend (Ortszeit) die Dreharbeiten zu einem Musikvideo in Nashville, um eine Frau erfolgreich davon zu überzeugen, nicht in den Tod zu springen.

«Es braucht uns alle, um uns gegenseitig in Sicherheit zu bringen.»

Laut dem Metropolitan Nashville Police Department wollte der 62-Jährige gerade auf der John-Seigenthaler-Fussgängerbrücke loslegen, als er die Frau am Brückengeländer sah. Ein von der Polizei herausgegebenes Überwachungsvideo zeigt, dass die Frau bereits über das Brückengeländer gestiegen war und mit dem Rücken zum Geländer stand. Weiter zeigt es, wie Bon Jovi mit einem weiblichen Mitglied seiner Entourage langsam auf die Frau zugeht und beide anfangen, mit ihr zu reden. Das Crewmitglied nähert sich der Frau und streicht ihr beruhigend über den Arm, bevor sie ihr sanft über den Rücken streicht.

Ihr Gespräch ist erfolgreich und die Frau lässt sich überreden, sich umzudrehen: Bon Jovi und das Crewmitglied helfen ihr, wieder zurück über das Geländer zu steigen. Wieder auf festen Boden umarmt Bon Jovi die Frau ganz fest. Kurz danach treffen die Feuerwehr und Polizei vor Ort ein.

Nashvilles Polizeichef John Drake applaudierte dem «Living on a Prayer»-Sänger in einem Statement: «Ein Lob an Jon Bon Jovi und sein Team.» Sie hätten einer Frau geholfen, «sich von der Kante über dem Cumberland River in Sicherheit zu bringen». Drake fügte hinzu: «Es braucht uns alle, um uns gegenseitig in Sicherheit zu bringen.»

Jon Bon Jovi hat sich bislang nicht zum Vorfall geäussert, aber die Situation liegt ihm sicherlich nahe am Herzen. Laut US-Berichten ist er darin ausgebildet, mit Menschen in schwierigen Lebenslagen zu kommunizieren. Im Jahr 2006 rief der Musiker nämlich die JBJ Soul Foundation ins Leben, um in den USA Familien Unterstützung im Kampf gegen Obdachlosigkeit, Armut und Hunger zu bieten.