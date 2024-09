Kurz zusammengefasst Trump verwechselte Latin-Superstar Nicky Jam mit einer Frau

Dieser reagiert gelassen

Nicky Jam (43) hat sich einer Gruppe von Latin-Musikern angeschlossen, die Donald Trump (78) unterstützen, auch wenn der ehemalige Präsident nicht zu wissen scheint, wer der Sänger ist. Am Freitagabend trat der puerto-ricanische Musiker in Las Vegas auf die Bühne, um Trump zu unterstützen, doch dieser verwechselte ihn zunächst mit einer Frau. «Kennt ihr Nicky? Sie ist heiss. Wo ist Nicky?», fragte Trump von der Bühne, während er nach Jam Ausschau hielt. Dieser kam ans Podium und Trump versuchte die Situation mit Ignoranz zu retten: «Oh, schau, ich bin froh, dass er gekommen ist.»

Der puerto-ricanische Sänger trug einen roten «Make America Great Again»-Hut und hielt eine kurze Rede zu seiner Unterstützung. «Es ist eine Ehre, Sie zu treffen, Herr Präsident. Leute, die von dort kommen, wo ich herkomme, treffen den Präsidenten nicht. Ich habe Glück», sagte Jam.

Kamala Harris teilt peinlichen Clip

Am Samstagmorgen, als der Clip von Trumps Verwechslung viral ging, teilte Jam das Video auf Instagram und scherzte über den Misstritt des Republikaners. Auch das Team von Vizepräsidentin Kamala Harris (59) teilte den Clip auf X und machte sich über die Verwirrung lustig.

Einige Fans von Jam äusserten ihre Unzufriedenheit mit Nicky Jam, da dieser 2018 seine Unterstützung für ein Gesetz ausgesprochen hatte, das Menschen schützt, die als Minderjährige ohne Papiere in die USA gekommen sind. «Sie sind hart arbeitende Menschen, die diesem Land so viel bringen. Sie verdienen so viel», sagte er damals in einem Video mit Spotify. Trump hatte gedroht, die Erlassung zurückzuziehen.

Die Unterstützung des Musikers für Trump kommt nur wenige Tage, nachdem die puerto-ricanischen Stars Anuel AA (34) und Justin Quiles (34) den ehemaligen Präsidenten in Pennsylvania unterstützt hatten. Auch hier war klar, dass Trump keine Ahnung hatte, wer sie waren.

«Wisst ihr, wer zum Teufel sie sind? Kommt schnell herauf, Jungs, kommt schon, denn ich glaube nicht, dass diese Leute wissen, wer zum Teufel ihr seid», sagte Trump auf der Bühne. «Aber es ist gut für die puerto-ricanische Stimme. Jeder Puerto Ricaner wird jetzt für Trump stimmen. Wir nehmen es.»