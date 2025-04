US-Autorin in L.A. wegen versuchten Mordes festgenommen

1/5 Jillian Lauren ist Bestseller-Autorin – und muss sich nun wegen versuchten Mordes verantworten. Foto: Blick

Die Bestsellerautorin war zuvor von einem Beamten angeschossen worden und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizeibericht verfolgten Polizisten in einem Stadtteil von Los Angeles drei Verdächtige, die nach einem Unfall wegen Fahrerflucht gesucht wurden.

Bei der Verfolgung der drei Männer in einem Wohngebiet trafen Beamte demnach in einem Garten auf Lauren, die mit einer Pistole bewaffnet war. Sie sei mehrmals aufgefordert worden, die Waffe fallenzulassen, habe sich aber geweigert und die Pistole auf die Polizisten gerichtet, hiess es. Beamte hätten daraufhin Schüsse abgegeben. Die verletzte Frau sei in ihr Haus geflüchtet und später in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sie hätten Beweise dafür vorliegen, etwa eine Patronenhülse und Videoaufnahmen, dass Lauren wiederholt die Anweisungen der Polizei ignoriert und auf die Beamten geschossen habe, teilte Polizeisprecherin Jennifer Forkish am Donnerstag laut NBC News und «Los Angeles Times» mit. Der Vorfall hatte sich am Dienstag ereignet.

Nach einem Bericht des Senders CNN kam Lauren gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von einer Million Dollar wieder auf freien Fuss. Ein Gerichtstermin sei für Ende April festgesetzt worden. Laut der Polizei wird der Vorfall weiter untersucht. Demnach war Lauren nicht in den Verkehrsunfall mit Fahrerflucht verwickelt. Es war zunächst unklar, warum sie eine Waffe in der Hand hielt.

Rockstar-Ehemann soll am Wochenende auftreten

Einer der tatverdächtigen Unfallflüchtigen konnte von der Polizei gestellt werden. Nach einem Bericht des Senders KTLA hatte sich der Mann in einem Garten ausgezogen, war nur mit Boxershorts bekleidet in einen Swimmingpool gesprungen und wässerte danach Pflanzen, offenbar als Versuch, in dem Wohnviertel nicht bemerkt zu werden.

Lauren ist Autorin von vier Büchern, darunter «Some Girls» und «Everything You Ever Wanted». Seit 2005 ist sie mit dem Bassisten Scott Shriner (59) verheiratet. Sie haben zwei Kinder. Shriner soll mit der Rockband Weezer am Samstag bei dem Musikfestival Coachella in Südkalifornien nahe der Wüstenstadt Indio auftreten, wie US-Medien berichteten.