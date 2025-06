Steffi Brungs hat öffentlich gemacht, dass sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt war. Sie ist heute wieder gesund, berichtet die Moderatorin in bewegenden Zeilen auf Instagram.

1/5 Steffi Brungs und Christian Wackert im Januar in Berlin. Foto: imago images/Eventpress Kochan

Darum gehts Steffi Brungs teilt Gebärmutterhalskrebs-Diagnose kurz nach Hochzeit mit Christian Wackert

Brungs überwindet Krebs und erhält Unterstützung von Fans und Kollegen

Moderatorin und Ehemann feierten Premiere als Moderationsduo bei «Love is Blind: Germany» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Auf Hawaii gab Steffi Brungs (36) vor rund sechs Jahren Christian Wackert (36) das Jawort. Für die Moderatorin und ihren Ehemann folgte jedoch schon sehr bald eine schwierige Zeit, wie sie jetzt öffentlich macht. Nur wenige Wochen danach bekam sie die Diagnose Gebärmutterhalskrebs.

Auf Instagram veröffentlicht sie ein Video, das die beiden damals am Strand zeigt. «Heute teile ich etwas sehr Persönliches mit euch: Nur wenige Wochen nach unserer traumhaften Hochzeit auf Hawaii wurde bei mir Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert», schreibt sie dazu. Den Krebs hat sie offenbar besiegt, denn wie Brungs weiter mitteilt: «Es fiel mir lange Zeit unglaublich schwer darüber zu sprechen. Heute kann ich es. Weil ich so unfassbar dankbar dafür bin, dass ich gesund bin.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Brungs' Follower danken ihr für ihren Mut

In den Kommentaren äussern einige Kolleginnen und auch viele Fans ihre Unterstützung. Die Moderatorinnen Annika Lau (46), Laura Papendick (36) und Marlene Lufen (54) sowie die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (36) posten unter anderem Herz-Emojis. «Du bist einfach der Wahnsinn! So eine tolle starke Frau mit soviel Ausstrahlung und Persönlichkeit», heisst es an anderer Stelle. Oder auch: «Danke dir, dass du mit uns dieses sensible Thema teilst. Umso schöner zu hören, dass du wieder gesund bist.» Weitere Nutzerinnen und Nutzer danken Brungs ebenso für deren Mut, die Erkrankung öffentlich gemacht zu haben.

Bekannt ist Brungs unter anderem aus RTL-Sendungen wie «Punkt 6» oder «Punkt 12». Im Januar feierten die Moderatorin und ihr Ehemann ausserdem Premiere als «Love is Blind: Germany»-Moderationsduo bei Netflix. «Wir dachten, entweder das funktioniert jetzt richtig gut und wir haben eine Menge Spass, oder es endet in einer Ehekrise», lachte Brungs im Gespräch mit «Gala». «Dann waren wir doch sehr erleichtert, zu merken, dass wir uns auch vor der Kamera gut ergänzen.»