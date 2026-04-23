Der deutsche DJ-Überflieger Avaion sieht sich mit schwerwiefgenden Vorwürfen konfrontiert: Eine Ex-Partnerin wirft ihm in einem Video Missbrauch, Vergewaltigung und Manipulation vor. Sie zeigt Beweise und behauptet, weitere Betroffene zu kennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Musiker Avaion wird von einer Ex-Partnerin schwer beschuldigt

Vorwürfe umfassen Missbrauch, Vergewaltigung, Betrug und Manipulation über fünf Jahre

Avaion will sich diese Woche äussern, Vorwürfe sorgen für grosse Aufmerksamkeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der deutsche Musiker Avaion (29), der in der Schweiz drei Mal mit Platin ausgezeichnet wurde, steht im Zentrum schwerwiegender Anschuldigungen. Eine Frau, die sich als seine Ex-Partnerin bezeichnet, hat in einem über einstündigen YouTube-Video sowie in einem Instagram-Statement Vorwürfe gegen den Künstler erhoben. Sie sie ihn unter anderem des Missbrauchs, der Vergewaltigung, des Betrugs und der Manipulation über einen Zeitraum von fünf Jahren. «Ich wurde ein halbes Jahrzehnt lang von dem Platin-Musiker AVAION missbraucht, vergewaltigt, betrogen und manipuliert … und ich bin nicht allein», so ihre Aussage.

https://www.youtube.com/watch?v=fLPlmqXdzGw

Das Video enthält zahlreiche eingeblendete Beweise wie Chats, Dokumente und Zeugenaussagen, die ihre Anschuldigungen untermauern sollen. Darüber hinaus spricht sie von körperlicher Gewalt, Stalking und emotionaler Manipulation. Sie betont, dass sie nicht die einzige Betroffene sei, und erhebt die Vorwürfe mit deutlichem Nachdruck, was die Brisanz der Situation erhöht.

Zürcher Konzert abgesagt

Das Management des DJs kündigte an, dass sich der Musiker noch in dieser Woche zu den Vorwürfen äussern werde. Die Anschuldigungen sorgen derzeit in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien für grosse Aufmerksamkeit. Mittlerweile haben erste Veranstalter entschlossen, bereits fixierte Konzerte des Künstlers, abzusagen – unter ihnen der Komplex 457 in Zürich, wo Avaion morgen Freitag, den 24. April, aufgetreten wäre.

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In einem Statement auf Instagram heisst es dazu: «Die aktuell gegen Avaion erhobenen Vorwürfe sind erheblich, und wir nehmen sie sehr ernst. Wir stellen klar, dass wir jede Form von Gewalt, Missbrauch und sexualisierten Übergriffen ausdrücklich ablehnen.» Angesichts der aktuellen Situation habe man wir uns entschieden, die Tour abzusagen. Und weiter: «Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.» Auch das Electric Love Festival im österreichischen Salzburg, wo Avaion im Juni gespielt hätte, zieht die Reissleine.