Das berühmte Haus, an dem die Kultserie «Sex and the City» gedreht wurde, gilt seit Jahren als Touristenmagnet. Die Eigentümerin des Gebäudes wollte dem nun entgegenwirken und stellte einen Antrag auf die Errichtung eines Tors, dem die Kommission auch zustimmte.

«Sex and the City»-Fans halten die Regeln nicht ein

Seit Jahren pilgern eingefleischte Fans der Serie «Sex and the City» (1998-2004) zur New Yorker Wohnung des Hauptcharakters Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 59). Doch damit soll nun Schluss sein: Wie unter anderem die «New York Times» berichtete, bat die Hausbesitzerin Barbara Lorber in einem Brief die New York City Landmarks Preservation Commission um die Errichtung eines Tors vor der berühmten Treppe. Dieses Tor soll in Zukunft die beliebten Touristen-Fotos verhindern. Zumindest Nahaufnahmen: Die Sicht von der öffentlichen Strasse aus soll das Tor angeblich nicht verhindern.

Grund dafür seien übereifrige Fans. «Sie klettern über die Kette, posieren, tanzen oder legen sich auf die Stufen, klettern nach oben, um in die Wohnzimmerfenster zu starren, versuchen, die Haupteingangstür zu öffnen, oder klingeln spätnachts betrunken an der Tür», berichtete Lorber nach ihrem schriftlichen Antrag bei einer Anhörung am 14. Januar.

Kommission bewilligt den Antrag

Das Haus, das seit 1978 in Lorbers Besitz ist, ist Teil des historischen Viertels von Greenwich Village. Dementsprechend muss jede Veränderung an der Fassade von einer Kommission genehmigt werden. Im Rahmen von Lorbers Antrag stimmten die Mitglieder dem Anbau eines Tors unter Auflagen einstimmig zu. Lorbers beauftragter Architekt, Isidoro Cruz, arbeite nun mit der Kommission an einem endgültigen Entwurf.

«Dieses Haus sollte nicht eingezäunt werden, aber was im späten 19. Jahrhundert schön war, braucht in unserem Jahrhundert, in unserer Zeit, leider mehr Schutz», so Lorber. Die Hausbesitzerin habe «jahrzehntelang gehofft, dass das vorbeigeht, aber an diesem Punkt muss selbst jemand, der so stur ist wie ich, zugeben, dass das in naher Zukunft nicht verschwinden wird». Derzeit hängt über der Treppe noch ein Schild mit der Aufschrift «Privateigentum, Betreten verboten».

Deswegen wurde das Haus zum «Sex and the City»-Drehort

Im vorangegangenen Schreiben erläuterte Lober, wie ihr Haus zum Drehort von «Sex and the City» wurde: Demnach sei es «ihre Schuld» gewesen, wie sie selbst schrieb, da sie Mitleid mit einem jungen Filmscout gehabt hatte. «Er sagte mir, wenn er dieses Haus nicht bekommen würde, würde er seinen ersten richtigen Job in der Branche verlieren», erinnerte sich Lorber in dem Brief. Die New Yorkerin gab daraufhin ihre Erlaubnis – ohne zu wissen, wie erfolgreich «Sex and the City» werden würde.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch der Autorin Candace Bushnell (66) verfolgten die Serien-Fans sechs Jahre lang das Liebesleben der New Yorkerinnen Carrie (Sarah Jessica Parker, 59), Charlotte (Kristin Davis, 59), Samantha (Kim Cattrall, 68) und Miranda (Cynthia Nixon, 58). Und auch das Serienende 2004 tat dem Erfolg keinen Abbruch – nicht zuletzt dank der zwei nachfolgenden Spielfilme «Sex and the City - Der Film» (2008) und «Sex and the City 2» (2010) sowie der Sequel-Serie «And Just Like That ...» (seit 2021, auf HBO Max). Dass das Interesse der Fans an der kultigen Hausfassade bis heute gross ist, könne Lorber verstehen. Dennoch bat sie: «Machen Sie so viele Fotos, wie Sie möchten, während Sie auf der Strasse stehen. Aber klettern Sie bitte nicht in unsere Räumlichkeiten und Fenster.»