Auf einen Blick Oliver Pocher teilt Geburtstagsfoto seiner Tochter trotz früherer Kritik an Kinderbildern

Fans kritisieren Pochers Entscheidung, das Foto zu veröffentlichen

Pocher hat fünf Kinder, darunter eine 15-jährige Tochter und Zwillinge

Saskia Schär Redaktorin People

Was Kinder im Netz betrifft, verfolgt Oliver Pocher (46) eine klare Linie – eigentlich. Für ihn haben Minderjährige auf den sozialen Medien nichts zu suchen, auch nicht auf den Bildern der Eltern. Nun bricht er diese Regel zum 15. Geburtstag seiner Tochter Nayla selbst. Zumindest ein bisschen.

Auf einem alten Schnappschuss, aufgenommen auf einer Restaurantterrasse, schmiegt sich das blonde Mädchen in die Arme ihres Papas, ihr Rücken ist der Kamera zugewandt. Während sie sie einen Teddybären unter dem Arm hat, müht sich der Komiker mit einer Pfeffermühle ab.

«Die Liebe von Vater zur Tochter ist etwas ganz Besonderes. Vor allem, wenn du die einzige Tochter bist», schreibt Vater Pocher zum Instagram-Foto. «Jetzt gibts dich schon 15 Jahre in meinem Leben und du bist die Prinzessin in unserem Leben. Alles Gute für dein neues Lebensjahr … und man bin ich froh, kein Teenager mehr zu sein!» Denn Post beendet er mit den Worten: «Papa liebt dich sehr!»

Auf die Geburtstagsgrüsse folgt Kritik

Für seine öffentliche Liebeserklärung an seine Tochter erhält der Deutsche allerdings nicht nur Herzen und liebe Worte. «Wie war deine Kritik zu Kindern auf Social Media?», «Machen andere das auch öffentlich?», «Muss man nicht auf Insta teilen, kann man einfach so der Tochter sagen» oder «Ich bin so alt, ich erinnere mich an Interviews von Oli Pocher, dass ‹Kinder nichts im Netz verloren haben› auch nicht ‹von hinten oder nur ein Körperteil›. Er wirft leider manchmal seine eigenen Überzeugungen über Bord» ist unter dem Beitrag zu lesen.

Wie aus seinen Instagramstorys zu entnehmen ist, feierte Pocher den Geburtstag seiner Tochter gemeinsam mit Sandy Meyer Wölden (41), mit der er drei seiner insgesamt fünf Kinder teilt. Auch sie schwärmt auf Instagram von der «Liebe einer Mutter zu ihrem Kind». Diese sei «unendlich, tief und bedingungslos – ein Band, das mit jedem Moment wächst.» Zu den Zeilen fügt sie ein Bild von sich und ihren fünf Kindern hinzu. Nebst Tochter Nayla hat sie mit Pocher auch noch die Zwillingsjungs Emanuel und Elian, aus einer späteren Ehe gingen noch einmal Zwillingsjungs hervor.