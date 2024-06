Elon Musk soll erneut Vater geworden sein

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Elon Musk soll heimlich zum zwölften Mal Vater geworden sein.

SpotOn Die People-Agentur

Elon Musk (52) ist einer der reichsten Menschen der Welt. Doch scheint er auch daran zu arbeiten, einer der kinderreichsten Prominenten zu werden. Wie das Nachrichten- und Medienunternehmen Bloomberg berichtet, seien Musk und seine Freundin Shivon Zilis (38) bereits früher in diesem Jahr still und heimlich Eltern geworden. Es wäre nach der Geburt ihrer Zwillinge Strider und Azure im November 2021 bereits das dritte gemeinsame.

Weder Musk noch die leitende Angestellte seines Unternehmens Neuralink bestätigten den Bericht bislang – was nicht ungewöhnlich für den Multimilliardär ist: So offen er auf seinem 2022 erworbenen und prompt umbenannten Nachrichtendienst X für gewöhnlich Einblicke in seine private Gedankenwelt gibt, so zurückhaltend ist er in der Regel, wenn es um die Geburt seiner Kinder geht. Auch die Geburt der Zwillinge kam erst wesentlich später ans Licht.

Musk ist ein Fan von grossen Familien

Musk wurde in der Vergangenheit nicht müde zu betonen, dass er eine drohende Überbevölkerung nicht als Problem ansieht – im Gegenteil. 2022 twitterte er gar: «Eine sinkende Geburtenrate ist mit Abstand die grösste Gefahr, der sich unsere Zivilisation stellen muss.» Die US-amerikanische Website Page Six zitierte ihn kurz nach der Geburt seiner Zwillinge mit den Worten: «Ein Hoch auf grosse Familien». Zudem habe er vor, weitere Kinder in die Welt zu setzen – «solange ich in der Lage bin, Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen ein guter Vater zu sein».

Das scheint offenbar noch immer der Fall zu sein. Solle sich der Bericht bewahrheiten, so wäre es bereits Musks zwölftes Kind. Mit seiner Ex-Partnerin Grimes (36) hat Musk ebenfalls drei Kinder. Seine erste sechs Kinder stammen derweil aus seiner Ehe mit Ex-Frau Justine Musk (51), die Zwillinge und gar Drillinge auf die Welt brachte. Der erste gemeinsame Sohn verstarb 2002 an plötzlichem Kindstod.