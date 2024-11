Gary Barlow ist als Mitglied der Boygroup Take That zum Weltstar geworden. Seine drei Kinder haben aber kein Interesse an diesem Ruhm, verrät der Sänger jetzt. Sie wollen lieber Akademiker werden.

Gary Barlow (53) spricht in einem seltenen Kommentar zu seiner Familie über die Berufswünsche seiner drei Kinder, Daniel (24), Emily (22) und Daisy (15). Obwohl ihr Vater als Mitglied der Boygroup Take That weltweit berühmt wurde, wollen sie kein Leben in der Öffentlichkeit führen. Sie hätten demnach kein Interesse am Showbusiness und streben stattdessen akademische Laufbahnen an, so der Sänger.

«Die beiden Ältesten haben sich für Medizin und Physiologie entschieden», berichtet der dreifache Vater im Gespräch mit der britischen Zeitung «Mirror». Seine jüngste Tochter sei sich mit ihrem Berufswunsch noch nicht sicher, sei aber ebenfalls «sehr fleissig – im Gegensatz zu mir und meiner Frau». Barlow ist seit 24 Jahren mit Dawn Andrews (54) verheiratet.

Für Gary Barlow war Showbusiness ein «gutes Geschäft»

«Ich glaube nicht, dass sie in meine musikalischen Fussstapfen treten werden», so Barlow weiter. «Aber ich würde sie auch nicht entmutigen, wenn sie es wollten, es war ein gutes Geschäft für mich», betont der Sänger.

Er habe nach wie vor Spass an seinem Job und dem Leben im Rampenlicht. «Wenn man merkt, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist das ein grossartiger Ort, an dem man sich wohlfühlt», schwärmt der Musiker. Viele Rollen im Showbusiness seien «einfach wunderbar. Es gibt definitiv eine viel härtere Welt da draussen als die, in der ich mich befinde.»