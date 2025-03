Laura Fernandez-Gromova tanzt weltweit auf den renommiertesten Bühnen. Der Ballettstar kehrt für ein Gastspiel am 8. März, dem Internationalen Frauentag, für einen Auftritt in die Schweiz zurück.

1/12 Die Schweizer Primaballerina Laura Fernandez-Gromova tanzt am 8. März im Zürcher Theater 11 bei der Weltstar-Gala «Ballett ohne Grenzen». Foto: Darian Volkova/zvg

Auf einen Blick Jüngste Ballerina der Schweiz Laura Fernandez-Gromova tanzt international

Am Frauentag, dem 8. März, tanzt sie an der Weltstar-Gala in Zürich

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Wenn ich mein Hühnchen mit Gemüse nicht kochen kann, weil bei uns mal wieder das Wasser abgestellt wurde, gibts halt rohen Lachs mit Erbsen und Joghurt», beschreibt Laura Fernandez-Gromova (26) ihr Abendessen. Mit viel Leichtigkeit erzählt sie von ihrem aktuellen Leben in der georgischen Hauptstadt Tiflis und von ihrer aussergewöhnlichen Geschichte, die sie vor zwei Jahren zur jüngsten Schweizer Primaballerina gemacht hat.

Die in Wollerau SZ aufgewachsene Tochter eines Schweizers mit spanischen Wurzeln und einer Ukrainerin gilt weltweit als Ausnahmetalent. In London brillierte sie letztes Jahr als führende Solistin im «Schwanensee». Daher der Rang der Primaballerina, der über der Ballerina steht.

Sie trainiert bis zu 16 Stunden täglich

Sie tanzte den «Nussknacker» in Japan, tourte in London und Irland. «Es war für mich eine unglaubliche Gelegenheit, meine Kunst weltweit auf verschiedenen Bühnen zu präsentieren. Für all die damit verbundenen Herausforderungen bin ich sehr dankbar, sie haben mich persönlich wachsen lassen», sagt sie.

International hinterlässt Laura Fernandez-Gromova durch ihre tänzerische Präzision und ausdrucksstarke Präsenz unvergessliche Eindrücke. Damit sie auf höchstem Niveau tanzen und diese Faszination in der Tanzwelt auslösen kann, braucht es ihrerseits vor allem eins: absolute Disziplin. Seit Jahren heisst dies für sie tägliche Trainings von bis zu 16 Stunden. Gesunde und leichte Ernährung und viel Schlaf. Ihr Zeitplan ist streng und durchgetaktet.

«Der Preis, den man als Ballerina zahlt, ist enorm – körperlich, mental und emotional. Man gibt alles, oft bis zur Erschöpfung», sagt sie. Den grössten Preis, den sie bezahlt, empfindet die Startänzerin im ständigen Druck, den sie sich selbst auferlegt. «Ich muss immer mehr leisten. Es ist eine tägliche Herausforderung, die Balance zwischen Disziplin und Selbstliebe zu finden.»

Für ihren Erfolg verzichtet Fernandez-Gromova auf vieles, was für andere selbstverständlich ist. «Regelmässige Essenszeiten, viel Freizeit, generell ein geregelter Tagesablauf. Auch aufs Skifahren, weil das Verletzungsrisiko einfach zu gross ist.» Trotzdem weiss sie für sich: «Mir gibt der Beruf als Balletttänzerin so viel zurück, dass sich der Preis für mich lohnt.»

Freunde lachen über ihr Grossmutter-Leben

Schmunzelnd erzählt sie von ihrem Tagesrhythmus, über den sich ihre Freunde auch gerne mal lustig machen: «Ich gehe früh ins Bett, stehe früh auf. Während der Arbeitswoche bin ich nicht länger als bis sieben Uhr abends unterwegs. Das sorgt bei meinen Freunden für Belustigung. Sie sagen, dass ich ein Grossmutter-Leben führe und einen an der Waffel habe. Sie würden mich aber auch als offen und gesellig beschreiben.»

Trotz ihrer Disziplin sei sie ein sozialer Mensch. «Ich liebe es, mit meinen Freundinnen in Cafés zu sitzen und gute Gespräche zu führen. Gleichzeitig brauche ich auch Zeit für mich.» Dann schreibt sie ihre Gedanken in ein Notizbuch, geniesst einen Spaziergang mit ihrer Hündin Katy, geht ins Pilates, Yoga, taucht oder besucht eine Stand-up-Comedy-Show, wo sie herzhaft lachen kann.

Bevor es Laura Fernandez-Gromova nach Georgien zog, tanzte sie zwei Jahre lang als erste Solistin am Stanislawski-Theater in Moskau. Bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022. «Mein Vater rief mich an, ich müsse aus Sicherheitsgründen sofort aus Russland abreisen und nach Hause kommen. Es brach mir das Herz. Ich musste innerhalb eines Tages mein geliebtes Moskau verlassen.»

Ihr Leben, ihre Träume und ihren guten Ruf nahm sie kurz darauf mit ans Staatstheater in Georgien, wo sie derzeit als Haupttänzerin brilliert. «Ich habe mich hier sofort zu Hause gefühlt. Die Menschen sind unglaublich emotional, liebevoll und offen, das Ballettensemble ist wie eine zweite Familie für mich», schwärmt sie.

Primaballerina an der Wiener Staatsoper?

Ihre Reise geht weiter und bringt sie am 8. März zurück in ihr Heimatland. Am Internationalen Weltfrauentag tanzt Laura Fernandez-Gromova am Gala-Event «Ballett ohne Grenzen» im Zürcher Theater 11. Mit einem besonderen Repertoire aus klassischen Ballettstücken will sie die Herzen der Zuschauenden erobern. «Ich hoffe, dass mein Auftritt die Menschen berührt.»

Ihr grösster Wunsch? «Einst als Primaballerina an der Wiener Staatsoper tätig zu sein. Und Menschen, die bis anhin keinen Zugang zum Ballett hatten, die Schönheit dieser Kunst näherzubringen.»