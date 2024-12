Drama in Brasilien: Ex-Topmodel Luciana Curtis und ihre Familie wurden während Ferien in ihrer alten Heimat für rund zwölf Stunden in eine Favela entführt. Nach ihrer Freilassung bleiben Schock und finanzielle Verluste zurück.

Ein erschütternder Vorfall aus Brasilien sorgt derzeit für internationale Schlagzeilen: Für das Victoria's-Secret-Model Luciana Curtis (47) wurden Ferien in ihrer alten Heimat zum Albtraum. Am Abend des 27. November (Ortszeit) wurden Curtis, ihr Ehemann Henrique Gendre (53) und ihr 11-jähriges Kind im Wohnviertel Alto da Lapa in São Paulo von einer kriminellen Bande entführt.

Die Polizei leitete umgehend eine Grossfahndung ein, nachdem das ältere Kind der Familie am nächsten Morgen Alarm geschlagen hatte. Glücklicherweise liessen die Entführer Curtis, ihren Mann und das jüngere Kind frei, als sie aufgrund des zunehmenden Drucks durch die Polizei flohen. Verzweifelt und orientierungslos fand die Familie schliesslich Unterstützung bei Anwohnern. Ein Sprecher der lokalen Polizei bestätigte gegenüber der lokalen Presse: «Die Familie wurde freigelassen, und sie sind sicher und wohlauf.» Allerdings stahlen die Entführer das Auto der Familie und transferierten zudem Geld von deren Bankkonten.

Eine zwölfstündige Tortur, die Spuren hinterlässt

Die Familie wurde beim Verlassen eines Restaurants von bewaffneten Männern auf offener Strasse in ihr eigenes Auto gezwungen und in die etwa 16 Kilometer entfernte Favela (brasilianisches Armutsviertel) in Brasilândia verschleppt. Dort mussten sie die Nacht in einem heruntergekommenen Verschlag auf einer schmutzigen Matratze verbringen. Die Entführer zwangen sie, ihre Bankdaten preiszugeben, und plünderten ihre Konten. Insgesamt erbeuteten sie umgerechnet rund 33'000 US-Dollar.

Die Polizei untersucht nun Aufnahmen der Überwachungskamera aus der Umgebung des Restaurants, um die Täter zu identifizieren und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Familie Curtis hat sich bisher nicht öffentlich zu ihrem Martyrium geäussert. Die Polizei teilte jedoch mit, dass sie «emotional sehr erschüttert» gewesen seien.

Luciana Curtis ist in São Paulo als Tochter eines britischen Geschäftsmanns und einer brasilianischen Lehrerin geboren, lebt jedoch seit Jahren in New York. Bekannt wurde sie 1993, als sie den brasilianischen Vorentscheid für «Supermodel of the World» gewann. Seitdem zierte sie die Cover zahlreicher Modemagazine wie «Marie Claire» und «Cosmopolitan» und arbeitete für renommierte Marken wie Victoria's Secret, H&M, Harrods und L'Oréal.