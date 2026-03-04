So strikt achtet Jason Derulo auf seinen Körper

Jason Derulo bringt am 5. März die Bühne in Zürich zum Beben. Der Superstar verrät Blick fünf Fitness-Tipps und erklärt, wie er sich mit knallhartem Training und eiserner Disziplin für seine Shows in Topform bringt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jason Derulo performt bald in Zürich und teilt Fitnessgeheimnisse mit Blick

Er probt acht Stunden täglich, oft in Bühnenkostümen für Realismus

Bevor US-Sänger Jason Derulo (36) die Charts eroberte, trainierte der Musiker als Tänzer für den Broadway – und schrieb Songs für andere Künstler. Heute verbindet der «Talk Dirty»-Sänger beides wie kaum ein anderer: musikalisches Handwerk, körperliche Präzision und ein Gespür für Trends, das ihm auch auf Tiktok eine Reichweite von 65 Millionen Followern beschert hat.

Bevor Derulo am Donnerstagabend in Zürich seine Fans begeistert, verrät er Blick seine Fitness-Geheimnisse – und gibt dabei ehrliche Einblicke in sein knallhartes Tour-Regime.

«Ich habe auch schon mal Pilates gemacht»

Für den Pop-Star gibt es keine Abkürzungen zum Erfolg. Um auf Tournee nicht nach dem dritten Song ausser Puste zu geraten, setzt er auf «Training unter Realbedingungen». Sein Geheimnis? «Ständige Wiederholung – du musst es eine Million Mal machen.» Proben finden in Bühnenkostümen und auf dem exakten Bodenbelag der Arena statt. «Ich trainiere acht Stunden am Stück, da wirkt die eigentliche zweistündige Show fast wie ein ‹Kinderspiel›», sagt der Musiker mit einem Lachen. Sein Ziel: «Auf der Bühne niemals müde wirken.»

Normalerweise schlägt Derulos Herz für das schwere Eisen. «Im Herzen bin ich Bodybuilder», gesteht er. Doch für die Tournee muss das Krafttraining weichen. Der Fokus liegt nun voll auf Tanzproben. «Ich habe dadurch viel Muskelmasse verloren.» Ein Ausflug in die Welt des Pilates blieb ein einmaliges Experiment – die Stunde war ihm «zu entspannend».

Auch ohne Bühne kann man topfit bleiben. Jason Derulo verrät, wie – mit fünf einfachen Regeln.

1 Genügend Schlaf

«Acht Stunden Schlaf sind das Ziel, der Körper muss sich regenerieren können.» Derulo folgt dem Rat von Langlebigkeits-Guru Bryan Johnson (48): Man solle sich verhalten wie ein «professioneller Schläfer». Für den Musiker ist dies der wichtigste seiner fünf Gesundheitstipps.

2 Essensfenster bewusst setzen

«Ich esse nur zweimal am Tag, um unnötiges Snacken zu vermeiden, und konzentriere mich dabei auf Mittag- und Abendessen.» Der Musiker hält sein Essensfenster bewusst auf vier Stunden, um dem Körper Zeit zu geben zu verdauen.

3 Versuchungen verbannen

«Verbann alle Versuchungen aus deinem Zuhause! Kein Zucker, keine Chips und nichts Frittiertes – so kommt man, wenigstens im eigenen zu Hause, gar nicht erst in Versuchung.»

4 Fettverbrennung optimieren

«Bring deinen Körper täglich in Bewegung, ob Work-out oder Spaziergang. Hauptsache, die Herzfrequenz steigt. Fordere deinen Körper heraus, so wird auch deine Verbrennung besser.»

5 Sonne tanken

«Man soll unbedingt raus an die Sonne, um Vitamin D aufzutanken. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man mit genug Vitamin D länger lebt», sagt der Sänger mit einem Schmunzeln.

Finde dein Warum!

Hinter all dem Drill steckt jedoch mehr als nur Eitelkeit. Für Jason Derulo ist der Körper «ein Tempel», den er mit grösstem Respekt behandelt – man habe nur einen und mit dem solle man vorsichtig umgehen. «Meine wahre Motivation ist mein Sohn.» Er möchte die beste Version seiner selbst sein, um noch lange und gesund für seine Familie da zu sein. «Wer sein Warum kennt», so Derulo, «dem fällt es auch leicht, konsequent zu bleiben.»

