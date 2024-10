In New York hat ein Timothée-Chalamet-Doppelgänger-Wettbewerb für chaotische Szenen gesorgt. Am unangemeldeten Event sind zu viele Menschen aufgetaucht, sodass sich sogar die Polizei einschaltete. Mittendrin der echte Schauspieler höchstpersönlich.

Chaos in New York wegen zu vielen Timothée Chalamets

So viele Timothée Chalamets und keiner davon ist der echte. Foto: keystone-sda.ch 1/11

Auf einen Blick Timothée-Chalamet-Doppelgänger-Wettbewerb in New York

Anlass geriet wegen der vielen Anwesenden aus dem Ruder

Miles Mitchell gewann den 1. Preis als Willy Wonka

Organisatorin Paige Nguyen wurde mit 500 Dollar Geldstrafe belegt

Der echte Timothée Chalamet überraschte die Fans mit seiner Anwesenheit

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Eigentlich ist es ein Skandal, dass Timothée Chalamet (28) bei einem Verkleidungswettbewerb leer ausging. Denn der Star war überraschend beim Event am Washington Square Park von New York City aufgetaucht und hätte einen Sieg verdient gehabt. Gekürt wurde nämlich der «Beste Timothée-Chalamet-Doppelgänger».

Der Schauspieler dreht zurzeit an der Seite von Gwyneth Paltrow (52) den Film «Marty Supreme» im Big Apple. Weshalb er auch von vielen erst nicht als das Original erkannt wurde, weil er für die Rolle einen Mittelscheitel und Schnurrbart tragen muss. Dennoch hatte der 28-Jährige einen Mordsspass, als er mit zwei Leibwächtern in der Menge seiner Doubles auftauchte und für Selfies posierte. Die meisten Fake-Chalamets trugen die Kostüme seiner berühmtesten Rollen wie «Dune» und «Willi Wonka».

So auch Miles Mitchell. Der 21-Jährige kam in lila Jacke, Weste und Hut als Willy Wonka und warf aus einer Brieftasche Süssigkeiten in die Menge von Schaulustigen. Der Student bekam dafür vor den Organisatoren den 1. Preis: einen 50 Dollar Scheck.

Teilnehmer wird in Handschellen abgeführt

Zu diesem Zeitpunkt war der echte Hollywood-Star bereits wieder verschwunden, weil ein Polizeiaufgebot anrückte. Dieses löste die Ansammlung an Chalamets auf, weil es sich um ein «unangemeldetes und nicht gestattetes öffentliches Kostümfest» handelte. Die Organisatorin Paige Nguyen, eine Produzentin des YouTubers Anthony Po, hatte das Event ursprünglich als Scherz auf Social Media gestartet. Der «New York Post» verriet sie, dass sie plötzlich Tausende von Rückmeldungen bekam: «Meine Witzaktion ist völlig aus den Fugen geraten!» Sie wurde dafür von den Behörden mit einer 500-Dollar-Geldstrafe belegt.

Einer der Teilnehmer in Timothées «Dune»-Kostüm hielt sich scheinbar wirklich für den Widerstandskämpfer aus dem Science-Fiction-Epos und legte sich mit den Cops an. Worauf er in Handschellen abgeführt wurde.

Mehrere Hundert der Teilnehmer des aufgelösten Events trafen sich danach auf einem nahe gelegenen Spielplatz, wo sie über das beste Kostüm abstimmten und Mitchell mit grosser Mehrheit wählten.