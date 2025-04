Sarah Connor sagt den Hatern im Internet den Kampf an. In ihrer neusten Single «Ficka» singt sie über die wüsten Hasskommentare im Netz, die sie als Sängerin über sich ergehen lassen muss. Ihre Meinung: «Ist mir scheissegal, was ihr schreibt!»

1/5 Sarah Connor gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. Foto: Instagram / @sarahconnor

Darum gehts Sarah Connor hat nach langer Zeit wieder deutschsprachige Musik veröffentlicht

In ihrer zweiten Vorab-Single rechnet sie mit ihren Hatern ab

Bei Connors Fans kommt das sehr gut an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

«Ich bin zu dick / Und dann bin ich zu dünn», beginnt die erste Strophe von Sarah Connors (44) neuem Song «Ficka». Die Sängerin hat am Donnerstag die zweite Vorab-Single zu ihrem langersehnten deutschsprachigen Album «Freigeistin» veröffentlicht – und hat sich damit direkt in die Herzen ihrer Fans gesungen. Es geht um Hasskommentare und Anfeindungen in den sozialen Medien, die Sarah Connor seit Jahren ertragen muss. So lauten ihre Zeilen: «Die Titten sind nicht echt und ihr Style ist so schlecht» und: «Ich find die richtig schlimm / ihre Mucke ist so Kacke, warum gibts die schon so lange?»

In den sozialen Medien erklärt die Sängerin den Hintergrund für ihre neue Single: «Ich habe Gerüchte und verletzende Schlagzeilen nie kommentiert, sondern ignoriert und weitergemacht. Social Media hat eine andere Dimension der Abwertungen angenommen. Anonym, feige, vernichtend», stellt Connor klar.

Sarah Connor rechnet mit ihren Hatern ab

Im Refrain macht sie denen, die sie beleidigen, eine Ansage:

«Ist mir scheissegal, was ihr schreibt, ihr Ficker

Denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern

An manchеn Tagen gehts mir nah und es ärgеrt mich

Denn nichts und wieder nichts davon ist wahr

Ich mach' mir die Welt, widde-wie sie mir gefällt

Scheiss' auf falsche Freunde und scheiss' auf euer Geld

Willkomm'n, willkomm'n in meiner wunderschön'n Welt»

Auch erinnert sie im Song immer wieder an ihr erfülltes Leben mit ihren Kindern und ihren Fans, die ihr den Rücken stärken:

«Und wenn zwanzigtausend Herzen sich im Takt bewegen

Ist das, was ich mach', niemals egal

Ich hab' vier gesunde Kinder und 'n schönes Leben

Und ich nehm' mir, was ich will»



Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sarah Connors Fans feiern ihre ungeschminkten Worte

Ihre Fans sind von der neuen Single begeistert: «Du sprichst das aus, was kaum ein anderer macht. Das liebe ich so an dir!», schreibt eine Nutzerin unter Connors neustem Beitrag. «Du bist eine ganz wunderbare Künstlerin, ich feiere dich. So viele Jahre hast du so gute Texte geschrieben», lautet ein weiterer Kommentar.

Sarah Connor, die sich derzeit in Mexiko befindet, dankt ihren Fans für ihre Unterstützung. «Ich freue mich riesig, dass ihr die Single so fühlt und sie so abfeiert. Es hat mich echt ganz schön überrascht und berührt.» Sie könne es kaum erwarten, das Lied live zu performen.

Bald soll auch das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht werden, worauf sich ihre Fans schon jetzt freuen dürften.