Anfang Woche weinte die Sängerin Selena Gomez (32) öffentlich wegen der Abschiebungspolitik in Mexiko. 15 Minuten später war das Video wieder weg. «Anscheinend ist es nicht in Ordnung, Mitgefühl für andere Menschen zu teilen», stand stattdessen in ihrer Instagram-Story.

Jetzt reagiert die US-Regierung auf Gomez' Tränen. Auf dem offiziellen X-Account vom Weissen Haus wird ein Video veröffentlicht, in dem Mütter von Opfern illegalen Einwanderern Selena Gomez vorwerfen, sie hätte nicht für ihre Töchter geweint. Es enthält Ausschnitte aus Gomez' Originalvideo, zusammengeschnitten mit Reaktionen von drei Frauen, deren Kinder angeblich von Personen ohne Aufenthaltsstatus getötet wurden.

Im gelöschten Video von Selena Gomez sagte sie unter Tränen: «All meine Leute werden angegriffen, die Kinder. Ich verstehe das nicht. Es tut mir so leid, ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann nicht.»

Seit US-Präsident Donald Trump (78) im Amt ist, hat er sein Wahlkampfversprechen umgesetzt, undokumentierte Einwanderer in den USA mit Massenabschiebungen ins Visier zu nehmen. Selena Gomez, die mexikanische Wurzeln hat und deren Tante einst in einem Lastwagen aus Mexiko in die USA flüchtete, setzt sich seit Jahren für die Rechte von Einwanderern ein.

So reagierte der Grenzchef

Das Video von Selena Gomez entfachte eine hitzige Diskussion und bewegte sogar Donald Trumps Grenzbeauftragten Tom Homan (63) zu einer Reaktion, die ähnlich giftig ausfiel, wie jene aus dem Weissen Haus.

«Wenn es ihnen nicht gefällt, sollten sie zum Kongress gehen und das Gesetz ändern. Wir werden diese Operation ohne Entschuldigung durchführen», sagte Homan im Interview mit dem TV-Sender Fox News. Er betont: «Wir werden unsere Gemeinschaft sicherer machen. Es ist alles zum Wohl dieser Nation. Und wir werden weitermachen. Keine Entschuldigungen. Wir gehen voran.»