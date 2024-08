Nicht nur Hazel Brugger hat Ärger mit ihrem Haus

Komikerin Hazel Brugger erlebte beim Bau ihres Hauses in Südhessen ein Desaster. Auch Roger Federer, Claudia Schiffer, Xherdan Shaqiri, Katy Perry und viele weitere Prominente hatten bereits gröbere Haus-Sorgen.

Hazel Brugger machte kürzlich Probleme bei ihrem Hausbau öffentlich.

Fynn Müller People-Redaktor

Hazel Bruggers (30) Hausbau in Deutschland wurde zum Albtraum: Baumängel, Pfusch und Drohungen von Bauarbeitern. «Wir brauchten zuletzt Personenschutz», schreibt sie zu einem Foto mit einem Security-Mitarbeiter auf Instagram.

Doch nicht nur die Komikerin erlebte Ärger mit ihrem Haus. Auch andere Stars brauchten mit ihren Immobilien starke Nerven. Blick stellt dir einige Fälle vor.

Quadratmeter-Zoff bei Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri (32) muss weiter auf sein Traumhaus in Rheinfelden AG warten. Obwohl die Stadt ihm im Sommer 2022 die Baubewilligung erteilte, hat das Aargauer Verwaltungsgericht diese wegen eines Mangels kassiert. Konkret geht es um die Ausnützungsziffer, die das Bauvorhaben überschreiten soll. 84 Quadratmeter seien der Grund für den Zoff. Shaqiri wehrt sich nun vor Bundesgericht gegen den Entscheid.

Bis das Urteil gefällt wird, dürften noch einige Jahre vergehen. Nach seiner Sensationsrückkehr zum FC Basel ist der Ex-Nati-Spieler wieder bei seinen Eltern in Kaiseraugst eingezogen. «Ich fühle mich wohl da», sagte er an der Pressekonferenz im Joggeli. «Ich hoffe, es kommen jetzt nicht alle dort klingeln.»

Claudia Schiffer fällt Bäume vom Nachbarn

Claudia Schiffer (53) und Ex-Formel-1-Manager Willi Weber (82) zofften sich einst um zwei gefällte Kiefern auf Mallorca. Das Model und ihr Mann liessen die Bäume an der Grundstücksgrenze fällen, weil sie die Aussicht störten. Dumm nur: Die zwei grossen Kiefern standen auf Webers Grundstück. Weber wollte den Fall sogar vor Gericht bringen – man habe sich schliesslich auf einen Vergleich geeinigt.

Stefan Mross soll Rentner abgezockt haben

Stefan Mross (48) wurde im Mai beschuldigt, ein Rentnerpaar beim Hausverkauf betrogen zu haben. Die Käufer behaupteten, dass Mross ihnen Mängel wie eine defekte Solaranlage und hohe Stromkosten verschwiegen hatte. Nach dem Einzug entdeckten sie fast 30 Probleme mit dem Haus und erstatteten Strafanzeige wegen arglistiger Täuschung. Mross' Ex-Frau bestätigte, dass es bereits früher Probleme mit dem Haus gab.

Der ewige Streit um die Federer-Villa

Seit 2019 treibt Roger Federer (43) den Bau seiner Villa direkt am Zürichsee voran. Drin wohnen kann er mit seiner Familie immer noch nicht. Sechs Gebäude im Rohbau stehen auf dem 17'000 Quadratmeter grossen Areal bereits. Wann die Federers und ihre Angestellten dort einziehen, steht noch immer in den Sternen. Verschiedene Einsprachen schoben den Bau seines Anwesens immer wieder hinaus.

Star-Nachbarn können sich nicht leiden

Es ist der wohl berühmteste Streit unter Nachbarn: Robbie Williams (50) gegen Jimmy Page (80). Seit mehr als zehn Jahren herrscht bei den beiden Musikern in einem Londoner Nobelviertel dicke Luft. Der Zoff begann, als Williams sein Grundstück komplett umbauen wollte, inklusive riesigem Pool, Keller und Fitness-Studio. Page fürchtete um seine historische Villa aus dem 18. Jahrhundert und legte bei der Stadt Beschwerde ein. Williams musste seine Pläne deutlich zurückschrauben, was den Streit natürlich erst recht anfachte. Seitdem giften sich regelmässig an. Zuletzt war die Rede davon, eine riesige Mauer zwischen den Grundstücken zu errichten – auch wegen Ruhestörung durch Williams' angeblich zu laute Musik.

Verlassene Villa von Boris Becker

Boris Beckers (56) kaufte sich 1997 für knapp 475'000 Franken eine Finca auf Mallorca. Doch schon zwei Jahre später erfolgte ein Baustopp wegen illegal errichteter Gebäude. 2003 mussten Teile der Neubauten wieder abgerissen werden. Trotz mehrfacher Verkaufsversuche fand sich kein Käufer für das Anwesen. Immer wieder kam der hoch verschuldete Becker auch auf Mallorca in Zahlungsverzug. Dreimal mussten seine Anwälte eine Zwangsversteigerung abwenden. 2017 erklärte ein Gericht in London Becker für insolvent.

2018 geriet die Immobilie erneut in die Schlagzeilen, als der deutsche Hippie «Bauchi» mit Kumpanen die Finca besetzte. Becker blieb gelassen und meinte, dass ihm die Finca nicht länger gehöre.

Verkäufer will Haus von Katy Perry zurück

Im Juli 2020 kauften sich Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47), die mittlerweile getrennt sind, eine Villa im kalifornischen Montecito. Später stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer Carl Westcott gar nicht aus seinem Haus ausziehen wollte. Der US-Veteran sei bei der Vertragsunterzeichnung unter starken Medikamenten gestanden und nicht er selbst gewesen. Er behauptete, von Katy Perry unter Druck gesetzt worden zu sein. Sie habe ihn zum Verkauf gedrängt. Westcott leidet seit 2015 unter der unheilbaren Huntington-Krankheit. Der Fall ging vor Gericht und Perry ging als Siegerin hervor, wie «Wall Street Journal» berichtete.