Die legendäre Rockband Foreigner kommt am 25. Juni 2026 ins Hallenstadion Zürich. Mit ihrer Tour feiern sie ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte – und präsentieren im Hallenstadion ihre grössten Hits.

1/5 Die US-Kultband Foreigner kommt nach Zürich. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Foreigner kommt für 50th Anniversary Tour in die Schweiz

Luis Maldonado wird 2025 neuer Frontmann der legendären Rockband

Foreigner verkaufte über 80 Millionen Tonträger und hatte 16 Top-30-Hits Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die legendäre Rockband Foreigner kommt im Rahmen ihrer «50th Anniversary Tour» in die Schweiz. Das schreibt die Veranstalterin Takk-Ab Entertainment in einer Medienmitteilung. Die Band wird am 25. Juni 2026 im Hallenstadion Zürich auftreten, um ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte zu feiern.

Foreigner, eine der erfolgreichsten Classic-Rock-Bands aller Zeiten, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Mit zehn Multi-Platin-Alben, 16 Top-30-Hits und über 80 Millionen verkauften Tonträgern haben sie sich einen festen Platz in der Rockgeschichte gesichert. Ihre Hits wie «Cold As Ice», «Juke Box Hero» und «I Want To Know What Love Is» sind zu zeitlosen Klassikern geworden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Foreigner sind Rekordhalter

Die bevorstehende Tour verspricht, ein musikalischer Streifzug durch fünf Jahrzehnte zu werden. Von den frühen Erfolgen der 70er-Jahre bis hin zu neueren Hits wird die Setlist die gesamte Bandbreite ihres Schaffens abdecken. Besonders erwähnenswert ist das «Album 4», das einen Rekord für die längste Verweildauer auf Platz 1 der Billboard-Charts hält.

Eine bedeutende Änderung in der Bandbesetzung steht zudem bevor: Luis Maldonado wird im Herbst 2025 die Rolle des Frontmanns übernehmen, nachdem Kelly Hansen (64) nach zwei Jahrzehnten als Leadsänger in den Ruhestand geht. Die restliche Besetzung mit Jeff Pilson (67, Bass), Michael Bluestein (38, Keyboard), Bruce Watson (66, Gitarre) und Chris Frazier (57, Schlagzeug) bleibt unverändert.

Tickets für die Show können ab dem 8. September um 11.00 Uhr via Ticketcorner gekauft werden.