Rocklegende auf Tour Italo-Star Ligabue kommt nach Zürich

Der italienische Rockstar Ligabue kündigt seine «Certe Notti in Europa»-Jubiläumstour für 2026 an. Die Tour feiert 20 Jahre seit seinem legendären «Campovolo»-Konzert und 30 Jahre seit dem Kultalbum «Buon Compleanno Elvis». Am 16. Mai 2026 wird er in Zürich auftreten.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 57 Minuten