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Offset angeschossen: Hier werden zwei Verdächtige geschnappt
Rapper Offset in Florida angeschossen
Hier werden zwei Verdächtige geschnappt
Schock in Florida: Rapper Offset, Ex-Mitglied der Migos, wurde am Montag in der Nähe des Seminole Hard Rock Hotels in Hollywood angeschossen.
Publiziert: vor 5 Minuten
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