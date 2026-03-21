Mit Pur machte sich Hartmut Engler zur festen deutschen Musikgrösse. Nun wurde der Band ein Musical gewidmet, das auch in Basel haltmacht. Mit Blick spricht der Frontmann der Kult-Band über seine Liebe zur Schweiz und die Zukunft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Musical «Abenteuerland» feiert am 24. März 2026 Premiere in Basel

Über 400'000 Zuschauer sahen das Stück seit 2003 weltweit

30 Pur-Hits untermalen Geschichte, darunter «Ich lieb' dich» und «Lena» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Queen, Abba, Tina Turner (1939–2023) und Michael Jackson (1958–2009) – all diese Musikgrössen lieferten Hits, die in einem Musical ein neues Leben bekamen. Jetzt wurden auch die Lieder der deutschen Erfolgsband Pur in ein Musical verpackt. Ins Stück «Abenteuerland», das am 24. März in Basel Schweiz-Premiere feiert. Ganz zur Freude von Pur-Frontmann Hartmut Engler (64).

«Wir waren auf Tournee mit einem Orchester, haben unplugged gespielt und unsere Musik auf fast alle erdenklichen Spielarten ausgereift. Das Musical ist das, was uns noch gefehlt hat», erzählt Engler im Gespräch mit Blick. «Ich betitle es immer wieder als Ritterschlag. Es ist eine Anerkennung unserer Arbeit und fasst die Musik zusammen, die wir über vier Jahrzehnte erschaffen haben.»

Mehr als 400'000 Zuschauer

«Abenteuerland» feierte 2023 in Düsseldorf Weltpremiere und wurde seither von über 400'000 Menschen gesehen. Es begleitet die fiktive Familie Schirmer bei Höhen und Tiefen, untermalt wird die Geschichte mit 30 Hits von Pur, darunter «Ich lieb' dich», «Hör gut zu» und «Lena». «Wenn sich das Musical selbst um unsere Bandgeschichte gedreht hätte, hätten wir uns damit nicht abfinden können. Jetzt wird eine Geschichte über drei Generationen mit unseren Titeln erzählt, das finde ich super.»

Ab kommender Woche wird die Geschichte von Familie Schirmer auch hierzulande aufgeführt. Ob Hartmut Engler selbst in Basel dabei sein wird? «Vielleicht schon, das entscheide ich spontan», sagt der in der Nähe von Stuttgart wohnhafte Musiker. Vom Stück selbst bekomme er nicht genug: «Ich habe es schon über ein Dutzend Mal gesehen!», sagt er. «Es ist immer spannend, wie die Menschen reagieren und jede Vorstellung ist für mich anders. Ich finde es wirklich toll.» Mit Regisseur Dominik Flaschka (54) und Choreograf Jonathan Huor (46) waren auch zwei Schweizer bei der Entstehung des Stücks involviert.

«Sehr guten Draht zu Nubya»

Gut möglich, dass Engler den Weg zur Premiere nach Basel findet. Zur Schweiz hat er durch seine Vergangenheit einen grossen Bezug: Von 2003 bis 2008 war er mit der Basler Sängerin Nubya (52) zusammen. Gemeinsam schritten sie über viele rote Teppiche, waren in Zeitungen und Zeitschriften abgebildet und hielten ihre Liebe auch musikalisch im Titel «Duett» fest. «Das war eine total schöne Zeit. Ich war viel in Basel und Zürich unterwegs und mag das Land sehr», sagt Engler. «Bis heute habe ich einen sehr guten Draht zu Nubya. Wir telefonieren hin und wieder und halten uns auf dem Laufenden.» Er könne sich auch vorstellen, gemeinsam mit ihr auf der Bühne zu stehen. «Das ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht geplant», so Engler.

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2009 kam Hartmut Engler mit seiner heutigen Freundin Katrin zusammen. Seit 2010 sind die beiden verlobt – zu einer Hochzeit kam es nie. «Über Sinn und Unsinn dieses Unterfangens kann man sicher streiten», meint er. «Wir sind so glücklich verlobt, dass wir für uns gefunden haben, dass dieser Zustand doch anhalten möge und durch nichts eine Veränderung erfahren muss.»

Er leidet an Arthrose

Beim Status quo bleibt Engler auch mit Pur. Vor 50 Jahren als Schülerband gestartet ist die Gruppe auch heute noch aktiv. «Im Moment sieht es glänzend aus, wir haben einiges vor. Dieses Jahr die Hallentour, nächstes Jahr planen wir Open Airs. Allenfalls auch in der Schweiz», sagt er. «Jetzt sehen und hoffen wir mal, dass alle gesund bleiben.»

Die Gesundheit ist ein immer grösseres Thema bei Engler. Er machte 2024 publik, an Arthrose zu leiden. «Das ist etwas, was mich ständig begleitet und mit Schmerzen verbunden ist», sagt er. «Die Arbeit ist dadurch sicher anstrengender geworden. Aber jetzt mache ich das mal, bis wir 70 sind. Und dann schauen wir weiter.»

Müde vom Musikmachen ist Engler nicht. «Wir dosieren das Rampenlicht heute so, dass jeder Auftritt ein Highlight ist», sagt er. Auch an neuer Musik und neuen Texten arbeitet er in seinem Gartenhaus, das er selbst «Hirnhäusle» nennt.

«Abenteuerland» spielt vom 24. bis 29. März 2026 im Musical Theater Basel. Tickets gibts bei Ticketcorner.