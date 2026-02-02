Star des Abends
Sie könnte heute ordentlich abräumen: Sabrina Carpenter. Zuerst einmal geht es aber auch für den Popstar auf den roten Teppich. Sie hat sich für die 68. Grammy-Verleihung für ein cremefarbenes Kleid entschieden.
Schweizerin könnte Geschichte schreiben
Manon Bannerman schreibt Schweizer Musikgeschichte: Die Luzerner Sängerin der K-Pop-Gruppe «Katseye» ist die erste Schweizer Künstlerin, die in einer der vier Hauptkategorien der Grammy Awards nominiert wurde. Mit ihrer Band hat sie gleich zwei Chancen auf den begehrten Preis: als «Best New Artist» sowie für die «Best Pop Duo/Group Performance».
Erster Superstar ist da
Zara Larsson eröffnet den roten Teppich. Sie kommt mit einem gelben Glitzerkleid und zieht ein erstes Mal das Blitzlichtgewitter auf sich.
Die schlimmsten Outfits
Die Nominierten
Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Lady Gaga und Bad Bunny: diese vier Künstlerinnen und Künstler könnten die grössten Gewinner dieses Jahr werden. Sie sind in den wichtigsten Kategorien nominiert. Hier eine Übersicht der vier Top-Kategorien.
Record des Jahres
- Bad Bunny - «DTMF»
- Billie Eilish - «Wildflower»
- Chappell Roan - «The Subway»
- Doechii - «Anxiety»
- Kendrick Lamar & SZA - «Luther»
- Lady Gaga - «Abracadabra»
- Rosé & Bruno Mars - «Apt.»
- Sabrina Carpenter - «Manchild»
Album des Jahres
- Bad Bunny - «Debí Tirar Más Fotos»
- Clipse, Pusha T & Malice - «Let God Sort Em Out»
- Justin Bieber - «Swag»
- Kendrick Lamar - «GNX»
- Lady Gaga - «Mayhem»
- Leon Thomas - «Mutt»
- Sabrina Carpenter - «Man’s Best Friend»
- Tyler, the Creator - «Chromakopia»
Song des Jahres
- Bad Bunny - «DTMF»
- Billie Eilish - «Wildflower»
- Doechii - «Anxiety»
- Huntr/x - «Golden»
- Kendrick Lamar & SZA - «Luther»
- Lady Gaga - «Abracadabra»
- Rosé & Bruno Mars - «Apt.»
- Sabrina Carpenter - «Manchild»
Bester Neuer Artist
- Addison Rae
- Alex Warren
- Katseye
- Leon Thomas
- Lola Young
- The Marías
- Olivia Dean
- Sombr
Herzlich willkommen
Es ist Grammy-Nacht! Heute wird in Los Angeles der wichtigste Musikpreis des Jahres verliehen. Mit Blick bist du live dabei! Gleich gehts los.