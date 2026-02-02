DE
Preisverleihung gleich live
Wer räumt heute einen Grammy ab?

Die Welt der Musik-Stars schaut am Sonntagabend nach Los Angeles, wo die Grammy Awards vergeben werden. Blick tickert live.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
In der Nacht auf Montag werden in LA die heiss begehrten Grammophone vergeben.
Foto: AFP
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor
vor 2 Minuten

Star des Abends

Sie könnte heute ordentlich abräumen: Sabrina Carpenter. Zuerst einmal geht es aber auch für den Popstar auf den roten Teppich. Sie hat sich für die 68. Grammy-Verleihung für ein cremefarbenes Kleid entschieden. 

Foto: Getty Images
vor 17 Minuten

Schweizerin könnte Geschichte schreiben

Manon Bannerman schreibt Schweizer Musikgeschichte: Die Luzerner Sängerin der K-Pop-Gruppe «Katseye» ist die erste Schweizer Künstlerin, die in einer der vier Hauptkategorien der Grammy Awards nominiert wurde. Mit ihrer Band hat sie gleich zwei Chancen auf den begehrten Preis: als «Best New Artist» sowie für die «Best Pop Duo/Group Performance».

Foto: Billboard via Getty Images
vor 24 Minuten

Erster Superstar ist da

Zara Larsson eröffnet den roten Teppich. Sie kommt mit einem gelben Glitzerkleid und zieht ein erstes Mal das Blitzlichtgewitter auf sich.

Foto: Billboard via Getty Images
vor 32 Minuten

Die schlimmsten Outfits

Ein Highlight des Abends ist es jeweils, wenn die Stars über den roten Teppich laufen. Die letzten Jahre gab es dort nicht nur gute Outfits. Blick zeigt dir hier die 15 besten und schlechtesten Looks der letzten Grammy Awards. Viel Spass!

01.02.2026, vor 43 Minuten

Die Nominierten

Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Lady Gaga und Bad Bunny: diese vier Künstlerinnen und Künstler könnten die grössten Gewinner dieses Jahr werden. Sie sind in den wichtigsten Kategorien nominiert. Hier eine Übersicht der vier Top-Kategorien.

Record des Jahres

  • Bad Bunny - «DTMF»
  • Billie Eilish - «Wildflower»
  • Chappell Roan - «The Subway»
  • Doechii - «Anxiety»
  • Kendrick Lamar & SZA - «Luther»
  • Lady Gaga - «Abracadabra»
  • Rosé & Bruno Mars - «Apt.»
  • Sabrina Carpenter - «Manchild»

Album des Jahres

  • Bad Bunny - «Debí Tirar Más Fotos»
  • Clipse, Pusha T & Malice - «Let God Sort Em Out»
  • Justin Bieber - «Swag»
  • Kendrick Lamar - «GNX»
  • Lady Gaga - «Mayhem»
  • Leon Thomas - «Mutt»
  • Sabrina Carpenter - «Man’s Best Friend»
  • Tyler, the Creator - «Chromakopia»

Song des Jahres

  • Bad Bunny - «DTMF»
  • Billie Eilish - «Wildflower»
  • Doechii - «Anxiety»
  • Huntr/x - «Golden»
  • Kendrick Lamar & SZA - «Luther»
  • Lady Gaga - «Abracadabra»
  • Rosé & Bruno Mars - «Apt.»
  • Sabrina Carpenter - «Manchild»

Bester Neuer Artist

  • Addison Rae
  • Alex Warren
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Lola Young
  • The Marías
  • Olivia Dean
  • Sombr

01.02.2026, vor 50 Minuten

Herzlich willkommen

Es ist Grammy-Nacht! Heute wird in Los Angeles der wichtigste Musikpreis des Jahres verliehen. Mit Blick bist du live dabei! Gleich gehts los. 

Ende des Livetickers
