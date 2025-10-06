Vor zwei Jahren hielt der Deutschrapper Samra im Uetlibergtunnel an, um vor seinem Auto zu posieren. Dies hat nun strafrechtliche Folgen für den Deutschen mit libanesischen Wurzeln.

Zwei Jahre ist es her, seit der Deutschrapper Samra (30) mitten im Uetlibergtunnel anhielt, um ein Foto vor seinem Auto zu machen. Was für ihn nur ein cooler Post auf Instagram sein sollte, endete letztlich in einem Strafbefehl.

Auf Anfrage von Blick bestätigt Erich Wenzinger von der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich: «Im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 24. Oktober 2023 im Uetlibergtunnel (Autobahn A3) hat die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis inzwischen einen Strafbefehl wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln gegen den von Ihnen genannten Beschuldigten erlassen. Der Beschuldigte wurde mit Busse und einer bedingten Geldstrafe bestraft, zudem muss er die Verfahrenskosten übernehmen. Der Strafbefehl ist bereits in Rechtskraft erwachsen.»

«Grobe Verletzung der Verkehrsregeln»

Nachdem Samra das Bild damals postete, leitete die Kantonspolizei Zürich Ermittlungen ein. Nun wurde Samra wergen grober Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt. Die Strafe gemäss der Direktion der Justiz und des Innern: eine Busse und eine bedingte Geldstrafe sowie die Übernahme der Verfahrenskosten.

Schon 2023 schüttelten die Fans von Samra über sein gefährliches Verhalten den Kopf. «Aber einen gewissen (Hirn-)Schaden scheinen die Drogen wohl doch verursacht zu haben», meinte ein User in der Kommentarspalte. Ein anderer schrieb zu dem Foto: «Ziemlich verantwortungslos im Tunnel das Auto querzustellen.» Und ein dritter warnte den Rapper: «Auf der Autobahn in der Schweiz solche Sachen zu machen, wird teuer.» Wie hoch Samras Geldstrafe ist, ist nicht bekannt.

Durchbruch dank Bushido

Samra erlebte 2017 seinen Durchbruch, als er von Bushidos (47) Label Ersguterjunge unter Vertrag genommen wurde. Besonders erfolgreich war die Zusammenarbeit von Hussein Akkouche, wie Samra mit bürgerlichem Namen heisst, und dem Rapper Capital Bra (30).

Erst in diesem Jahr brachte Samra seine Autobiografie «1995 Lichterfelde» raus, worin der Rapper über sein Leben und Herausforderungen spricht, die er überwinden musste.