DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Lady Gaga macht ASMR
Popstar macht ASMR
Lady Gaga flüstert ins Mikrofon
Lady Gaga hat gemeinsam mit dem W-Magazine ein ASMR-Video gemacht. Und die Fans rasten aus.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen