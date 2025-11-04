DE
FR
Abonnieren

Popstar macht ASMR
Lady Gaga flüstert ins Mikrofon

Lady Gaga hat gemeinsam mit dem W-Magazine ein ASMR-Video gemacht. Und die Fans rasten aus.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen