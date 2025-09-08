Darum gehts
- Horst Krause verstorben, Schauspielkollege Roman Knizka trauert um seinen Mentor
- Krause war länger krank, verstarb am Freitag in einem Seniorenheim
- Seit 1962 in über 120 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt
Die traurige News postete Schauspielkollege Roman Knizka (55) auf seinem Instagram-Account. Zu einem Bild von sich und Horst Krause schrieb er: Hotte, du warst ein Mensch, wie es ihn nur einmal geben kann. (...). Du hinterlässt in unserer Welt einen schweren Eindruck, mein Freund. Deine Witze waren prätentiös, dein Spiel nicht. Hab viel gelernt durch dich. Ich danke dir ewig. Horst, du wirst fehlen, aber bleibst.»
Auf Nachfrage von «Bild» bestätigt Knizka den Tod seines Freundes. «Horst Krause ist verstorben, darüber bin ich sehr traurig. Wir hatten ein enges Verhältnis, er war für mich ein Mentor, der mir viele Jahre zur Seite stand und mich begleitete.» Der Schauspieler wurde 83 Jahre alt.
Am Ende war es das Alter
Laut «Bild»-Informationen soll Horst Krause schon länger krank gewesen sein. «Am Ende war es aber das Alter», sagt Roman Knizka. Krauses Familie bestätigte am Montag (8. September 2025) seinen Tod. Er sei bereits am Freitag in einem Seniorenheim verstorben sein.
Horst Krause feierte seinen Durchbruch als Schauspieler 1993 im Film «Wir können auch anders …» von Regisseur Detlev Buck (62). Für seine Leistung wurde er mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Krause spielte seit 1962 in über 120 Film- und Fernsehproduktionen mit.