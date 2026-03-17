«Baywatch»-Star klaut Hunde von Farm

Schauspielerin und Tierschutzaktivistin Alexandra Paul ist festgenommen worden. Zusammen mit ihren Mitstreitern hatte sie auf einer umstrittenen Hundefarm demonstriert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexandra Paul (62) in Wisconsin wegen Hausfriedensbruchs auf einer Farm festgenommen

Sie protestierte gegen Hundezucht für Forschung und nahm Hunde mit

Paul bereits 2023 wegen Hühnerdiebstahls freigesprochen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die ehemalige «Baywatch»-Schauspielerin Alexandra Paul (62) ist wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden. Das berichtet unter anderem das «People»-Magazin. Die 62-Jährige wurde demnach in Blue Mounds, Wisconsin, von Polizisten abgeführt, nachdem sie offenbar zusammen mit einer grösseren Gruppe das Gelände einer Farm betreten hatte. Paul war eine von etwa 20 Personen, die festgenommen wurden.

Der Betrieb, gegen den Alexandra Paul und ihre Mitstreiter demonstrierten, ist dem Magazin zufolge einer von zwei grossen Hundezuchtbetrieben in den USA, deren Tiere für wissenschaftliche Forschungszwecke eingesetzt werden. Die Aktivisten haben nun offenbar einige der Hunde mitgenommen.

Der zuständige Sheriff Kalvin Barrett erklärte laut dem Bericht: «Wir verstehen, wie sehr die Menschen mit den Beagles auf der Ridglan Farms mitfühlen, und respektieren ihr Recht, diese Anteilnahme durch friedliche Proteste auszudrücken.» Er sagte weiter: «Unsere Aufgabe ist es, für die Sicherheit aller zu sorgen und bei rechtswidrigen Handlungen einzuschreiten. Wir ermutigen alle, die Bedenken hinsichtlich des Tierschutzes oder der Forschungspraktiken haben, sich auf legalem und konstruktivem Wege zu Wort zu melden.»

Alexandra Paul stand schon wegen Hühnerdiebstahls vor Gericht

Für Alexandra Paul ist es nicht der erste Zusammenstoss mit dem Gesetz. Ihr wurde bereits vorgeworfen, zwei Hühner aus einem LKW der Firma Foster Farms gestohlen zu haben. Vor Gericht wurde sie Medienberichten zufolge 2023 freigesprochen.

Die Schauspielerin und Tierschutzaktivistin begann ihre Karriere als Model in New York, bevor sie ihre erste grosse Rolle in dem Film «Christine» (1983) erhielt. Bekannt ist sie vor allem durch ihre Rolle der Stephanie Holden in der Fernsehserie «Baywatch», die sie von 1992 bis 1997 spielte. Auch danach blieb sie gefragt: Alexandra Paul war bereits in über 100 Filmen und Fernsehserien zu sehen.