Durch den tragischen Tod ihres Vaters Paul Walker wurden Meadow Walker und Vin Diesel zu engen Freunden. Das zeigt sich auch an den liebevollen Zeilen zu Diesels 57. Geburtstag.

1/7 Meadow Walker musste mit nur 15 Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Der tragische Tod von Paul Walker im Jahr 2013 hat nicht nur seine Fans erschüttert, sondern auch seine damals erst 15-jährige Tochter Meadow schwer getroffen. Doch in dieser schweren Zeit konnte sie auf die Unterstützung von Vin Diesel, dem engen Freund und Kollegen ihres Vaters, zählen. Fast elf Jahre später besteht noch immer eine enge Verbundenheit zwischen Meadow und Vin Diesel.

Erst vor wenigen Tagen gratulierte das Model dem «Fast & Furious»-Star zu seinem 57. Geburtstag. In einer Instagram-Story schrieb sie: «Alles Gute zum Geburtstag, Vin Diesel. Ich liebe dich so sehr.» Dazu teilte sie ein Bild, das die beiden bei der Premiere des zehnten «Fast & Furious»-Teils im vergangenen Jahr in Rom zeigt.

Durch den Tod ihres Vaters wurden sie enge Vertraute

Die Freundschaft zwischen Vin Diesel und Meadow Walker geht weit über die Leinwand hinaus. So bezeichnete die heute 25-Jährige Diesel und seine Tochter Hania Riley Sinclair im Jahr 2021 auf Instagram sogar als «Familie». Und auch der Schauspieler selbst betonte zu Meadows 21. Geburtstag, wie stolz er auf sie sei. Paul Walker verstarb am 30. November 2013 im Alter von nur 40 Jahren bei einem Autounfall.

Sein Freund Roger Rodas, der den Wagen steuerte, verlor bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Porsche Carrera GT. Beide Männer kamen bei dem Unfall ums Leben. Der viel zu frühe Tod von Paul Walker war ein Schock für seine Familie, Freunde und Fans. Doch in Vin Diesel hat seine Tochter Meadow einen Vertrauten gefunden, der ihr in dieser schweren Zeit beisteht und die Erinnerung an ihren Vater lebendig hält.